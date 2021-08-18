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  4. FETÖ'nün Etiyopya'daki okulları Maarif Vakfı'na devredildi

FETÖ'nün Etiyopya'daki okulları Maarif Vakfı'na devredildi

18.08.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ’nun Etiyopya’daki tüm okulları geçtiğimiz hafta Maarif Vakfı’na devredildi." açıklamasını yaptı.

FETÖ'nün Etiyopya'daki okulları Maarif Vakfı'na devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Etiyopya Recep Tayyip Erdoğan
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