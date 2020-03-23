FIFA'nın koronavirüs tanıtım videosunda Emre Belözoğlu da yer aldı!

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından korunmak ve yayılmasını engellemek amacıyla evlerinde kendilerini izole eden futbolseverler, Dünya Kupası'nın unutulmaz maçlarını yeniden izleme fırsatı bulacak.

FIFA, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bugüne dek Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası'na damga vuran 30'dan fazla unutulmaz maçın internete yükleneceği duyuruldu. Futbolseverler, söz konusu maçların tekrarlarını 21 Mart Cumartesi gününden itibaren FIFA'nın resmi internet sitesi üzerinden ve Youtube kanalından izleyebilecekler.

FIFA'nın koronavirüs videosunda Emre Belözoğlu detayı

FIFA, hazırladığı videoda koronavirüs farkındalığına dikkat çekmek istedi. 1 dakika 34 saniyelik videoda spor dünyasından ünlü isimlere yer verildi. Lionel Messi,Sebastian Veron, Gary Lineker, Jose Mourinho gibi isimlerin yanında Emre Belözoğlu da bu videoda yer aldı. Videonun içeriğinde insanların evde kalmasını ve verilen kurallara uyması gerektiği söylendi.

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