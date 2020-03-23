FIFA'nın koronavirüs tanıtım videosunda Emre Belözoğlu da yer aldı!

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından korunmak ve yayılmasını engellemek amacıyla evlerinde kendilerini izole eden futbolseverler, Dünya Kupası'nın unutulmaz maçlarını yeniden izleme fırsatı bulacak.
FIFA, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bugüne dek Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası'na damga vuran 30'dan fazla unutulmaz maçın internete yükleneceği duyuruldu. Futbolseverler, söz konusu maçların tekrarlarını 21 Mart Cumartesi gününden itibaren FIFA'nın resmi internet sitesi üzerinden ve Youtube kanalından izleyebilecekler.
FIFA'nın koronavirüs videosunda Emre Belözoğlu detayı
???? Hands— FIFA.com (@FIFAcom) March 23, 2020
???? Elbow
???? Face
↔️ Distance
???? Feel
Let some of football's biggest names tell you what you need to be doing to help tackle #COVID19.
ℹ️Learn more ????https://t.co/iDwqhk1Nor@WHO | @GaryLineker | @Alissonbecker
@CarliLloyd | @teammessi | @setoo9 pic.twitter.com/cbW2o2hWuC
FIFA, hazırladığı videoda koronavirüs farkındalığına dikkat çekmek istedi. 1 dakika 34 saniyelik videoda spor dünyasından ünlü isimlere yer verildi. Lionel Messi,Sebastian Veron, Gary Lineker, Jose Mourinho gibi isimlerin yanında Emre Belözoğlu da bu videoda yer aldı. Videonun içeriğinde insanların evde kalmasını ve verilen kurallara uyması gerektiği söylendi.
EMRE VE FALCAO ORGANİZASYONDA
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü,Koronavirüs ile mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla ortak bir proje başlatıyor. Video film olarak gösterilecek bu kampanyada futbol dünyasından birçok isim yer alacak. Emre Belözoğlu ve Falcao da organizasyonda.
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