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  4. FIFA'nın koronavirüs tanıtım videosunda Emre Belözoğlu da yer aldı!

FIFA'nın koronavirüs tanıtım videosunda Emre Belözoğlu da yer aldı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.03.2020 21:17 | Son Güncelleme

FIFA'nın koronavirüs farkındalığına dikkat çekmek için hazırladığı videoda Emre Belözoğlu'na da yer verildi.

FIFA'nın koronavirüs tanıtım videosunda Emre Belözoğlu da yer aldı!

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından korunmak ve yayılmasını engellemek amacıyla evlerinde kendilerini izole eden futbolseverler, Dünya Kupası'nın unutulmaz maçlarını yeniden izleme fırsatı bulacak.

FIFA, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bugüne dek Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası'na damga vuran 30'dan fazla unutulmaz maçın internete yükleneceği duyuruldu. Futbolseverler, söz konusu maçların tekrarlarını 21 Mart Cumartesi gününden itibaren FIFA'nın resmi internet sitesi üzerinden ve Youtube kanalından izleyebilecekler.

FIFA'nın koronavirüs videosunda Emre Belözoğlu detayı

FIFA, hazırladığı videoda koronavirüs farkındalığına dikkat çekmek istedi. 1 dakika 34 saniyelik videoda spor dünyasından ünlü isimlere yer verildi. Lionel Messi,Sebastian Veron, Gary Lineker, Jose Mourinho gibi isimlerin yanında Emre Belözoğlu da bu videoda yer aldı. Videonun içeriğinde insanların evde kalmasını ve verilen kurallara uyması gerektiği söylendi.

EMRE VE FALCAO ORGANİZASYONDA

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü,Koronavirüs ile mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla ortak bir proje başlatıyor. Video film olarak gösterilecek bu kampanyada futbol dünyasından birçok isim yer alacak. Emre Belözoğlu ve Falcao da organizasyonda.

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Anahtar Kelimeler:
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