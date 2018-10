Fikret Orman'dan: İsteyen istifasını verir

"ŞENOL HOCA İLE ARAMIZ BOZUK DEĞİL"

"Aramız bozuk sözleri. 1 senedir bu sözler var. Ben Beşiktaş'ın başkanıyım. Beşiktaş'ın kulübünün teknik direktörü Şenol Güneş'tir. Biz de işimize bakıyoruz. Başkan ve yönetim, hocayı istemiyor lafları konuşuluyor. Beşiktaş yönetimi ve hocasının tek bir hedefi, tek bir derdi vardır şampiyon olmak, Avrupa'da ve Türkiye'de başarılı olmak. Bu bir ailedir. Farklı fikirler, konuşmalar, kavgalar olur. Büyük şeylerden bahsetmiyorum, her ailenin içinde olabilir. 3, 6 aylık değil 3.5 senelik bir ilişki bu. Her ailede, her ilişkide olur bazı sorunlar. Fakat, kimse ego yapmadan işine bakar. Biz de bunu yapıyoruz."

"BEŞİKTAŞ'IN MALİ DURUMU İYİ"

"Zamanımız daralıyor. Biz başka ülkede yaşamıyoruz. Mayıs ayından bu yana yüzde 50 döviz artışı var. Beşiktaş, geçöen sene ligi 4. bitirdi. Beşiktaş kadrosu ve bütçesi, Şampiyonlar Ligi hedefleri ve üstüne koşmak üzerine kurulmuştur. Geçen seneki sıralama ve Türkiye'nin şu anki durumu, mali sıkıntılar hepimizin bildiği şeyler. Beşiktaş yönetim kurulunu yatırımlarını yapmış, tesisler kurmuş, şampiyonlar olmuş, bu borçlar geriden de geliyor. Gül bahçesi değiliz, sıkıntılarımız var. Beşiktaş, Avrupa'dan lisanslar alan bir kulüp. Diğer kulüp başkanları da söylüyor. Beşiktaş mali açıdan en iyi kulüptür. Bizim mazeretimiz para olamaz. Mutluluk yuvasıdır burası. Arada, gazetelerde görüyorsunuz. Engelleyebileceğimiz şeyler de değil. Beşiktaş'ta kontrat yenileme geldiği zaman yenilemeyiz. Biz kültürümüzle beraber bizle olan insanlarla devam ederiz. Kontratı bitince işimizi bitireceğiz."