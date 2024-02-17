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    4. Filipinler'de milyonlarca sardalya kıyıya vurdu! Kovasını alan koşup geldi... 'Kıyamet alameti'

    Filipinler'de milyonlarca sardalya kıyıya vurdu! Kovasını alan koşup geldi... 'Kıyamet alameti'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.02.2024 13:07 | Son Güncelleme:
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    Filipinler'de milyonlarca sardalya balığını kıyıya vurduğu ve kıyı şeridini metalik gri renge çevirdiği anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları bu durumu 'kıyamet alameti' olarak yorumlarken uzmanlar ise olaya deniz yükselmesinin neden olduğunu söyledi.

    Filipinler'de sayıları muhtemelen milyonları bulan sardalya balığının karaya vurduğu anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Kovasını kapan yerel halk ise ölen balıkları toplamak için adeta birbiriyle yarıştı.

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    Tayland haber sitesi The Nation'ın haberine göre, deniz kıyısında bulunan 100'den fazla kişi her biri 20 ila 30 kilogram arasında değişen sardalye balığı topladı. Aynı haberde bir ailenin yarım tondan fazla balık topladığı ifade edildi.

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    The Nation'a göre, bazı yerel halk bu olağandışı olayı "Tanrı'dan gelen bir hediye" gelen bir hediye olarak yorumladı. Ancak Taylandlı haber sitesi The Thaiger'ın bildirdiğine göre bazı sosyal medya kullanıcıları ise toplu karaya oturmanın doğal bir felaketin habercisi olduğu konusunda uyardı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Filipinler sardalya
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