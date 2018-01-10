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Filiz Akın'dan korkutan haber

MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 10:17 | Son Güncelleme 8 saat önce

Yeşilçam'ın efsane oyuncularında yer alan ve bir döneme damga vuran Filiz Akın, sevenlerini korkuttu. 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenen Filiz Akın, bu seferde yüz felci atlattığını açıkladı. Peki Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Filiz Akın'dan korkutan haber

2002 yılında kansere yakalanan ve gördüğü tedaviyle hastalığı yenmeyi başaran Filiz Akın, bir kez daha hastanelik oldu. Usta oyuncu Filiz Akın, kulak enfeksiyonu nedeniyle 23 Aralık’ta ameliyat masasına yattı.

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'AMELİYATI 6 SAAT SÜRDÜ'
Yüz felci ve menenjite yakalanma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten Filiz Akın, operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi:“Üç aydır serumlara, tüp takma ameliyatlarına rağmen sağ kulağımdaki enfeksiyon iyileşmiyordu. Prof. Dr. Günter Hafız, 23 Aralık’ta beni acil olarak ameliyata aldı. 6 saat süren, çok teknik ve karmaşık bir ameliyat geçirdim. Kulak zarı dahil, kulak içindeki tüm hasarlı dokular kazınarak boşaltıldı. Böylece kalıcı yüz felci ve menenjite dönüşebilecek bir tehlikeden ramak kala kurtarıldım.”

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filiz akın yüz felci ameliyat

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