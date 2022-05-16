Son dakika: Finlandiya ve İsveç'ten Türkiye'ye NATO ziyareti

Son dakika: NATO'ya üyelik kararlarıyla dünyada 1 numaralı gündem haline gelen Finlandiya ve İsveç'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Finlandiyalı ve İsveçli üst düzey temsilcilerden oluşan diplomatik heyetin Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

Linde, dün, ülkesinin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini açıklamıştı.

NATO'ya girme kararı alıp başvurularını bildiren ülkelere Türkiye'den PKK ile bağlantıları olmaları nedeniyle tepki gelmiş, yetkililer Türkiye'nin endişelerinin giderileceğini açıklamıştı.

ERDOĞAN'DAN JET TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsveç'in terör örgütlerinin kuluçka merkezi olduğunu belirterek, "Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreçte bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" ifadelerini kullandı.



