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Fırat Altunmeşe sosyal medya hesabında takip ettiği kişileri sildi: Alayınız sahte

05.01.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe, 11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Ağabeyi Ali Murat Altunmeşe'nin acısıyla sarsılan oyuncu Fırat Altunmeşe'den ilginç bir paylaşım geldi. Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde Ural karakterini canlandıran Fırat Altunmeşe, Instagram'da takip ettiği kişiler için "Alayınız sahte!" ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki oyuncu, "Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim" dedi.

Fırat Altunmeşe sosyal medya hesabında takip ettiği kişileri sildi: Alayınız sahte

FOX TV'de seyirciyle buluşan 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde Ural karakterini canlandıran Fırat Altunmeşe, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu ağabeyi Ali Murat Altunmeşe’nin vefatıyla yıkılan Fırat Altunmeşe listesindeki birçok kişiyi sildiğini duyurdu.

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"ALAYINIZ SAHTE!"

Fırat Altunmeşe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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"Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim. Bunun sevgiyle, değerle alakası yok ama kırılan varsa hemen takipten çıksın. Zaten hepinizi çok seviyorum da demedim. Öpüyorum...
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Daha çok çıkacaktım yoruldum. Sonra devam edeceğim. Geride kalanların hepsi de ilgimi çekiyor diye bir şey yok. Yani ben seni gerçekten sevebilirim ama yazlıktaki fotoğrafın ya da nişan fotoğrafın ilgilimi çekmiyor. Bazılarınızı da sevmiyorum. Alayınız sahte!"

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Altunmeşe İzzet Altınmeşe
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