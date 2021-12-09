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  4. Fıs Fıs İsmail olarak tanınan Süleyman Yağcı canlı yayında ağlayarak anlattı

Fıs Fıs İsmail olarak tanınan Süleyman Yağcı canlı yayında ağlayarak anlattı

09.12.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Fıs Fıs İsmail rolüyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Geçtiğimiz aylarda apar topar kalp ameliyatı olan oyuncu dost kazığı yediği için hastalandığını söyledi.

Fıs Fıs İsmail rolüyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı, mayıs ayında kontrol için gittiği hastanede aort damarının tıkalı olduğunu öğrenince apar topar ameliyata alınmıştı. Ciddi bir operasyon geçiren oyuncu, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Yıllarca sağlık sektöründe çalıştığı için düzenli olan kontrollere gittiğini anlatan oyuncu, bir arkadaşından yediği dost kazığından sonra kalp rahatsızlığı geçirdiğini söyledi.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Süleyman Yağcı, şunları söyledi:

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"İnsanı tanımak ölümle eş değerdir. Bir arkadaş, bir dost sana Allah'tan sonra bir nefes olur. Bir arkadaş dost vardır ki seni zehirler, hayatını bitirir. Bir arkadaşıma sen de kötü çıkarsa ben Bakırköy'e tedaviye giderim dedim ve o da kötü çıktı. İnsan tanımak çok zor. 20 yıllık bir dostumdu. Benim yüreğimi aldı götürdü. Ben çok duygusal bir insanım. Güvendiğin insan seni hançerlerse acıtır. Tedavisi yok yani. Bunu yaşarken kalp rahatsızlığı geçirdim. Bir kalleşliği gördüm diyelim."


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