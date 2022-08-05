Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Fitness fenomeni Helena Hara, cesur paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı

Fitness fenomeni Helena Hara, cesur paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı

05.08.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı fitness paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran Helena Hara, 124 bin takipçisine sağlıklı yaşam tüyoları vermeye devam ediyor. Son olarak Hara, kahverengi deri bir etek üst takımıyla vücudunu sergiledi. Hara’nın paylaşımı kısa sürede popüler olmayı başardı.

Fitness fenomeni Helena Hara, cesur paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı

Sosyal medyadan sağlıklı yaşama dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Helena Hara, Instagram hesabından binlerce takipçisine yıllar içinde vücudundaki değişimleri paylaşıyor. Önceki yıllarda fazla kilolarından dert yanan Hara, spor ve sağlıklı yaşam sayesinde fazla kilolarından kurtulmayı başardı. Kahverengi deri takımın içinde vücut hatlarını sergileyen Hara’nın paylaşımı kısa sürede popüler oldu.

Model Apollonia Llewellyn siyah bikinisiyle büyüledi! Sosyal medyadan yorum yağdıModel Apollonia Llewellyn siyah bikinisiyle büyüledi! Sosyal medyadan yorum yağdı

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

kapak yeni2

124 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından genellikle spor yaptığı anları paylaşmayı tercih eden Hara, yıllar içinde fazla kilolarından kurtularak fit bir görünüme kavuştu. Değişiminin diğer insanlara ilham olmasını istediğini dile getiren Hara, son olarak bir deri takımıyla objektiflere poz verdi. Deri kahverengi ters bikini trendine uyan üstüyle ve etek takımıyla boy gösteren Hara, paylaşımıyla sosyal medyadan ilgi çekti.

kapak yeni3

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Hara herhangi bir açıklama eklemeyi tercih etmedi. Hara’nın cesur paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

Sosyal medya fenomeni Lele Pons, sınırları zorladı! Bikisinin üstünü çıkartıp poz verince beğeni butonu çöktüSosyal medya fenomeni Lele Pons, sınırları zorladı! Bikisinin üstünü çıkartıp poz verince beğeni butonu çöktü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çevredekilere aldırmadılar! Sokakta eğilip cinsel organını...Çevredekilere aldırmadılar! Sokakta eğilip cinsel organını...
Nehirde yüzerken eline çarptı! Meğerse altın parçasıymışNehirde yüzerken eline çarptı! Meğerse altın parçasıymış
''Eski eşim, sevgilim ve 3 çocuğumla karavanda yaşıyorum!''''Eski eşim, sevgilim ve 3 çocuğumla karavanda yaşıyorum!''
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bikinili pozlara doyamadı! Denize girerken paylaşınca...

Bikinili pozlara doyamadı! Denize girerken paylaşınca...

Ereksiyon sayısı olay oldu! "Hayatıma devam edemiyorum"

Ereksiyon sayısı olay oldu! "Hayatıma devam edemiyorum"

Her arabada bulunuyor! Tek bir tuşla tasarruf sağlayın

Her arabada bulunuyor! Tek bir tuşla tasarruf sağlayın

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

İlginizi Çekebilir

Temizlik polisiyim dedi ve tek tek sıraladı! İzleyenler şaştı kaldı

Temizlik polisiyim dedi ve tek tek sıraladı! İzleyenler şaştı kaldı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Olacakların sonucunu şimdiden düşünmeye başlayın

Olacakların sonucunu şimdiden düşünmeye başlayın

Uçuğu olan herkes dikkat! Ölümcül hastalık uyarısı

Uçuğu olan herkes dikkat! Ölümcül hastalık uyarısı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.