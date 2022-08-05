Fitness fenomeni Helena Hara, cesur paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı

Sosyal medyadan sağlıklı yaşama dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Helena Hara, Instagram hesabından binlerce takipçisine yıllar içinde vücudundaki değişimleri paylaşıyor. Önceki yıllarda fazla kilolarından dert yanan Hara, spor ve sağlıklı yaşam sayesinde fazla kilolarından kurtulmayı başardı. Kahverengi deri takımın içinde vücut hatlarını sergileyen Hara’nın paylaşımı kısa sürede popüler oldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

124 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından genellikle spor yaptığı anları paylaşmayı tercih eden Hara, yıllar içinde fazla kilolarından kurtularak fit bir görünüme kavuştu. Değişiminin diğer insanlara ilham olmasını istediğini dile getiren Hara, son olarak bir deri takımıyla objektiflere poz verdi. Deri kahverengi ters bikini trendine uyan üstüyle ve etek takımıyla boy gösteren Hara, paylaşımıyla sosyal medyadan ilgi çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Hara herhangi bir açıklama eklemeyi tercih etmedi. Hara’nın cesur paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.



