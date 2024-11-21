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Fiyatı 1009 TL'ye düştü! Stanley The Wild Imagination vakumlu yemek termosu Gülümseten Kasım'a özel indirim!

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
21.11.2024 11:05
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Stanley'nin The Wild Imagination serisi, çocukların günlük yaşamını kolaylaştıran ve eğlenceli hale getiren ürünlerle dikkat çekiyor. Bu serinin öne çıkanlarından Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu, hem tasarımı hem de kullanışlılığıyla ebeveynlerin favorisi olmaya aday. Gülümseten Kasım’a özel 445 TL indirimle bu harika termos şimdi çok daha ulaşılabilir! Daha fazlasını öğrenmek için işte detaylar…

Stanley'nin The Wild Imagination serisi, çocukların günlük hayatına eğlence ve pratiklik katmak için tasarlanmış harika bir koleksiyon. Özellikle 8 yaş ve üzeri çocuklar için ideal olan bu seri, okulda, piknikte veya seyahatlerde miniklerin beslenme ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarını sağlıyor. Serinin öne çıkan parçalarından biri olan Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu, hem şık tasarımı hem de işlevselliğiyle dikkat çekiyor. Çocukların yemeklerini güvenle taşıyabilmesi için tasarlanan bu termos, ebeveynlerin de hayatını kolaylaştıran özelliklere sahip. Gülümseten Kasım’a özel bu üründe büyük bir indirim fırsatı sizleri bekliyor! Ürünün öne çıkan özellikleri şu şekilde...

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Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu özellikleri

Çocuğunuzun hareket halindeyken yemeklerini keyifli ve pratik hale getiren Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu, hem dayanıklı hem de kullanışlı bir seçenek sunuyor. Kompakt boyutuna rağmen, tavuk şehriye çorbası veya makarna gibi en sevilen yemekler için yeterince geniş olan bu termos, çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde saatlerce sıcak veya soğuk tutar. Basınç tahliye valfli yalıtımlı kapağı, küçük ellerin bile kolayca açabileceği şekilde tasarlanmıştır. Yan tarafındaki entegre plastik spork, çocukların rahatça kullanabileceği ideal boyutlardadır ve güvenle yerinde durur. Sızdırmaz yapısı, BPA içermeyen 18/8 paslanmaz çelik malzemesi ve bulaşık makinesinde yıkanabilir oluşuyla, hem çocuğunuzun hem de sizin favoriniz olacak!

Öne çıkan özellikler

  • Ürün mikrodalga fırın kullanımına uygun değildir.
  • Bulaşık makinesinde yıkabilir
  • BPA içermez.
  • Malzemesi: paslanmaz çelik
  • Kapasite: 0,41 Litre

Kullanıcılar ne diyor?

"Şimdiye kadar sahip olduğumuz en iyi yiyecek termoslarından biri olabilir! Yiyecekleri diğer kaplara göre çok daha uzun süre sıcak tutuyor. Diğer kaplara kıyasla daha fazla yiyecek alabiliyor ve yine de bir öğle yemeği çantasına mükemmel şekilde sığıyor. Birlikte gelen spork ve onun yan tutucudaki pratik tasarımı gerçekten harika bir kolaylık sağlıyor. Aylardır kullanıyoruz ve çorba doluyken bile yana devrildiğinde hiçbir sızıntı yaşamadık. Ayrıca, bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilir olması da büyük bir artı."

"Sızdırmaz yapısı ve sıcaklığı uzun süre koruma özelliği ile gerçekten harika bir ürün."

Ürünü İncele

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Bu içerik 21 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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