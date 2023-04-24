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'Fiyatlar aşağıya doğru gidiyor' Bakan Nebati'den dikkat çeken 'soğan' sözleri: 'Cücüğüne kadar git' dediğimiz zaman kızdılar! Sen söylettiriyorsun

24.04.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de vatandaşlara seslendi. CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun gündemdeki 'alevi' çıkışıyla alakalı konuşan Nebati, 'soğan' konusuna da değindi. 'Fiyatlar aşağıya doğru gidiyor' diyen Nebati, "Cücüğüne kadar git' dediğimiz zaman kızdılar. Sen söylettiriyorsun." ifadelerini kullandı.

'Fiyatlar aşağıya doğru gidiyor' Bakan Nebati'den dikkat çeken 'soğan' sözleri: 'Cücüğüne kadar git' dediğimiz zaman kızdılar! Sen söylettiriyorsun

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala siyasilerin seçimlere yönelik çalışmaları devam ediyor. AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Akdeniz Belediyesine ziyaretinde kendisini karşılayan vatandaşlara seçim otobüsü üzerinden hitap etti. Bakan Nebati; CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'alevi' açıklaması, 'soğan' tartışması, doğal gaz, Togg ve TCG Anadolu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SENİN HANGİ MEZHEPTEN OLDUĞUNU SORAN VAR MI?"

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini görevlendirdiği ilk andan itibaren Mersin için hizmetkar olduğunu, kentin her noktasını dolaştıklarını söyledi.

Akdeniz'in barındırdığı değerlerle Türkiye'yi yansıttığını dile getiren Nebati, "Çıkmış birileri 'Ben şu mezheptenim' diyor. Senin hangi mezhepten olduğunu soran var mı? Yok. Bizde din, Allah, peygamber, kıble bir. AK Parti iktidarlarında kim ötekileştirildi? Sayın Cumhurbaşkanı'mızın döneminde ötekileştiren bir Allah'ın kulu var mı?" diye konuştu.

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Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elhamdülillah, bugün bu ülkede 'Ben Kürt'üm' dediği için uzaklaştırılan, ötekileştirilen bir insan var mı? Haşa çünkü biz kardeşiz. İster Alevi, ister Sünni ne fark eder, ötekileştirilen biri yok elhamdülillah ama bunların cibiliyeti hep ötekileştirme üzerine kurulu olduğu için şimdi bilerek kaşıyorlar. 28 Şubat sürecinde başörtülüleri uzaklaştıran, başörtüsünü üniversite kapılarında söken sizdiniz. Siz zannediyorsunuz ki 'AK Parti iktidarında bu tür ötekileştirmeler olur.' Hayır, AK Parti iktidarında olmaz, Türkiye de buna asla izin vermez çünkü biz iriyiz, diriyiz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz."

"YAPTIKLARIMIZ ELHAMDÜLİLLAH DÜNYAYA DEĞER"

Devletin ve devletin sınırlarının tartışılmaz olduğunu vurgulayan Nebati, Türk bayrağının indirilmemesi için canlarını vermeye hazır olduklarını aktardı.

Nebati, Cumhur İttifakı olarak tüm seçmenlere ulaşmak için kapı kapı dolaşacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaptıklarımız elhamdülillah dünyaya değer. Sadece son 1 haftada yaptıklarımızın bir tanesini 5 yıl içerisinde yapmış olsaydılar dünyayı ayağa kaldırırdılar. Öyle kolay değil. Şimdi bunlar, dışarıdan Atlantik ötesi danışmanlarıyla Türkiye'yi tanımladıklarını, tanıdıklarını zannediyorlar. Hiçbir şey anladığın yok. Mevsimsel şartlardan dolayı Türkiye'de zaman zaman sebze, meyve fiyatları oynar, çıkar. Soğanı aldılar ellerine dediler ki 'Soğan 30 lira oldu'. Soğan ellerinde patladı, yeni ürünler çıktı fiyatlar aşağıya doğru gidiyor. Sen bu soğanı eline aldığın zaman biz, 'Bunları şöyle kabuk kabuk aç cücüğüne kadar git' dediğimiz zaman kızdılar. Sen söylettiriyorsun. Türkiye'yi tanımayan adamlarla Türkiye'yi anlatmaya çalışıyorsun."

Muhalefetin soğanla uğraşırken Türkiye'nin doğal gaz ve Togg, TCG Anadolu gibi önemli projeleri hayata geçirdiğini anlatan Nebati, "Dün demeç veriyor bir tanesi, 'Bana Togg'u gönderin ben bu reklamın şahını yaparım' diyor. Sen zaten hayatın boyunca başkalarının yaptıklarının hayalini kurarak, onların reklamını kendine yedirerek yapıyorsun. Togg'u sana yedirir miyiz? Togg'u Cumhurbaşkanı'mızın iktidarı üretti. Öyle yağma yok." değerlendirmesinde bulundu.

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"GENEL BAŞKANIMIZ, ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI SUFLEYİ MİLLETTEN ALIYOR"

Bakan Nebati, İHA, SİHA, Togg, TCG Anadolu, Yeni Altay Tankı gibi Türkiye'nin tüm teknolojik imkanlarını ülkenin lehine kullanacaklarına dikkati çekerek, "Sizin genel başkanlarınız dışarıdan sufle alırken, bizim Genel Başkanımız, ülkenin Cumhurbaşkanı sufleyi milletten alıyor. Milletten aldığı için milletle barışık. Bizim Recep Tayyip Erdoğan'ımız var. Recep Tayyip Erdoğan inşallah 14 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan şöyle bir elini sallayacak, 'Teşekkürler ey Türkiye, Mersin' diyecek." ifadelerini kullandı.

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Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ilçeye yapılan hizmetleri ve devam eden yatırımları anlattı.

Konuşmaların ardından Nebati, makamında görüştüğü Gültak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Nureddin Nebati

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