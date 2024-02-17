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    4. Fiziksel görüntüsü nedeniyle eleştirilen Lana Rhoades karın kaslarını gösterdi! Çok zayıfladığı söylenmişti... 'Bir de şimdi bakın'

    Fiziksel görüntüsü nedeniyle eleştirilen Lana Rhoades karın kaslarını gösterdi! Çok zayıfladığı söylenmişti... 'Bir de şimdi bakın'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.02.2024 11:14 | Son Güncelleme:
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    Dünyaca ünlü yıldız Lana Rhoades geçtiğimiz günlerde verdiği kilolar ve değişen fiziksel görüntüsü nedeniyle sosyal medyada gündem yaratmıştı. Kilo verdiği için 'Sana ne olmuş böyle' yorumlarının hedefi olan Rhoades, yapılan olumsuz eleştirilere karın kaslarını göstererek cevap verdi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarından beğeni topladı.

    Bir dönemin popüler isimlerinden biri olan Lana Rhoades çocuk sahibi olma sürecinde kendi kabuğuna çekilerek herkesten uzaklaşmıştı. Hamilelik sürecinin ardından eski günlerine adeta geri dönen Rhoades, geçtiğimiz günlerde verdiği kilolarla sosyal medya kullanıcılarının gündemindeydi. Fiziksel görüntüsünün değiştiği ve kilo vermesi nedeniyle kemiklerinin gözükmesi hayranlarını sağlığı konusunda endişelendiren Rhoades takipçilerinin yüreğine su serpecek bir paylaşımla cevap verdi.

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    Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Rhoades, altına hiçbir şey giymeden karın kaslarını gösterdi. Fenomen ismin paylaşımı beğeni topladı. Fenomen isim adeta hayranlarına 'Bir de şimdi bakın' dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Lana Rhoades
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