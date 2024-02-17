Fiziksel görüntüsü nedeniyle eleştirilen Lana Rhoades karın kaslarını gösterdi! Çok zayıfladığı söylenmişti... 'Bir de şimdi bakın'

Bir dönemin popüler isimlerinden biri olan Lana Rhoades çocuk sahibi olma sürecinde kendi kabuğuna çekilerek herkesten uzaklaşmıştı. Hamilelik sürecinin ardından eski günlerine adeta geri dönen Rhoades, geçtiğimiz günlerde verdiği kilolarla sosyal medya kullanıcılarının gündemindeydi. Fiziksel görüntüsünün değiştiği ve kilo vermesi nedeniyle kemiklerinin gözükmesi hayranlarını sağlığı konusunda endişelendiren Rhoades takipçilerinin yüreğine su serpecek bir paylaşımla cevap verdi.

Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Rhoades, altına hiçbir şey giymeden karın kaslarını gösterdi. Fenomen ismin paylaşımı beğeni topladı. Fenomen isim adeta hayranlarına 'Bir de şimdi bakın' dedi.