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Flaş karar! Demet Akalın 'Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı

08.10.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta programında sunucu olan Demet Akalın programı bıraktı. Fatih Ürek canlı yayında bu konuyu açıklayınca Akalın canlı yayına bağlandı ve isyan etti. Akalın yerine ise Songül Karlı'yı önerdiğini söyledi.

Fatih Ürek 2. Sayfa programına katıldı ve eski dostu Demet Akalın ile ilgili bombayı patlattı. Akalın programa bağlanarak "O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?" diyerek sitem etti.

Fatih Ürek bu soruya yanıt vermezken Akalın ise o iddiayı doğruladı. Akalın 'Gelinim Mutfakta’dan ayrıldığını söyleyen Ürek'i onayladı. Akalın açıklamasında "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim. Fatih bile geri alabilir" dedi.

Ürek ise "Allah korusun" dedi.

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Demet Akalın Gelinim Mutfakta
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