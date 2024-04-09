Flört gurusu Jana Hocking taktikleri verdi! Tek tek sıraladı... "Bu üç şey erkekleri kadınlar için daha çekici kılıyor"

Sosyal medyadan ikili ilişkilere dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken Jana Hocking erkekleri kadınlar için çekici kılan özellikleri sakal, takım elbise ve aksan olarak sıraladı. Erkeklerin bakımlı olmasının kadınların dikkatini çektiğini söyleyen Hocking, "Karşınızda iki adam olduğunu düşünün. Biri kravatsız tamamen dağınık bir görüntü içindeyken diğeri ise üzerine dikilmiş gibi duran bir takım elbise giyiyor. Hangisi dikkatinizi çeker?" diye sordu.

Kişisel deneyimlerine dayanarak kadınların erkeklerde düzgün görüntüde hoşlandığını dile getiren Hocking, "Takım elbise, sakal ve oldukça sevimli hale gelmelerine yardımcı olan aksan. Pek çok günahı barındıran üçlü" dedi.