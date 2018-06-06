Forbes en çok kazanan sporcular listesini açıkladı: 100 Erkek, 0 Kadın

Forbes'un en çok kazanan sporcular listesi sekiz yıldır yayınlanıyor. İlk kez listede tek bir kadın dahi yer bulamadı.

Geçen yıl listeye girebilen tek kadın sporcu ABD'li tenisçi Serena Williams'tı. Williams, geçen yıl kızı Alexis'i dünyaya getirmiş, hamilelik ve doğum sonrasında turnuvalara katılmamıştı.

Serena Williams tek kadındı, artık o da yok

23 grand-slam şampiyonluğu bulunan Williams yine de sponsorluk anlaşmaları sayesinde 18 milyon dolar kazandı. Ancak bu tutar Williams'ın ilk 100'e girmesine yetmedi.

Eski Avrupa 10.000 metre koşu şampiyonu İngiliz atlet Jo Pavey, tek bir kadının dahi yer bulamadığı liste için "Üzücü ve tam bir hayal kırıklığı" yorumunu yaptı.

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi, Pavey'in "Kadın sporcuların televizyonda görünürlüğünü artırmak için çabalar var. Ancak açık bir şekilde görülüyor ki bu çabalar yeterli değil. Çok sayıda muhteşem rol modelleri olan kadın sporcular var. Onlara bir şans tanıyın" dediğini aktardı.

Listede sporcuların 1 Haziran 2017 - 1 Haziran 2018 döneminde elde ettikleri tüm maaş, prim ve sponsorluk gelirleri hesaba katılıyor.