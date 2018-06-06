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Forbes en çok kazanan sporcular listesini açıkladı: 100 Erkek, 0 Kadın

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

ABD'li iş dünyası dergisi Forbes dünyanın en çok gelir elde eden sporcuları listesini açıkladı.100 sporcunun yer aldığı listede tek bir kadın bulunmuyor.

Forbes en çok kazanan sporcular listesini açıkladı: 100 Erkek, 0 Kadın

Forbes'un en çok kazanan sporcular listesi sekiz yıldır yayınlanıyor. İlk kez listede tek bir kadın dahi yer bulamadı.

Geçen yıl listeye girebilen tek kadın sporcu ABD'li tenisçi Serena Williams'tı. Williams, geçen yıl kızı Alexis'i dünyaya getirmiş, hamilelik ve doğum sonrasında turnuvalara katılmamıştı.

Serena Williams tek kadındı, artık o da yok

23 grand-slam şampiyonluğu bulunan Williams yine de sponsorluk anlaşmaları sayesinde 18 milyon dolar kazandı. Ancak bu tutar Williams'ın ilk 100'e girmesine yetmedi.

Eski Avrupa 10.000 metre koşu şampiyonu İngiliz atlet Jo Pavey, tek bir kadının dahi yer bulamadığı liste için "Üzücü ve tam bir hayal kırıklığı" yorumunu yaptı.

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi, Pavey'in "Kadın sporcuların televizyonda görünürlüğünü artırmak için çabalar var. Ancak açık bir şekilde görülüyor ki bu çabalar yeterli değil. Çok sayıda muhteşem rol modelleri olan kadın sporcular var. Onlara bir şans tanıyın" dediğini aktardı.

Listede sporcuların 1 Haziran 2017 - 1 Haziran 2018 döneminde elde ettikleri tüm maaş, prim ve sponsorluk gelirleri hesaba katılıyor.

Floyd Mayweather - Boksör (285 milyon $)

Lionel Messi - Futbolcu (111 milyon $)

Cristiano Ronaldo - Futbolcu (108 milyon $)

Conor McGregor - MMA (99 milyon $)

Neymar - Futbolcu (90 milyon $)

LeBron James - Basketbolcu (85,5 milyon $)

Roger Federer - Tenisçi (77,2 milyon $)

Stephen Curry - Basketbolcu (76,9 milyon $)

Matt Ryan - Amerikan Futbolcusu (67,3 milyon $)

Matthew Stafford - Amerikan Futbolcusu (59,5 milyon $)

Bu yılki listeye ABD'li sporcular damgasını vurdu. En çok kazanan 100 sporcunun 40'ı ABD'li basketbolcu, 18'i ise Amerikan Futbolcusu. 14 de beyzbol oyuncusu bu yılki listede yer aldı. Emekliliğini açıklamış olan boksör Floyd Mayweather, bu yılki listenin de zirvesinde yer alıyor. Mayweather, son 7 yılda toplam 4 kez Forbes listesinin ilk sırasındaydı. Ünlü boksörün bir yıllık kazancı 275 milyon dolar hesaplandı. Bu gelirin büyük kısmı Ağustos 2017'de Conor McGregor ile çıktığı boks maçından geldi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD forbes serena williams

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