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    4. Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak sağlıklı kuru meyveler

    Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak sağlıklı kuru meyveler

    09.08.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gün içinde kısa süreli açlığınızı bastırmak için atıştırmalık tüketme ihtiyacı duyuyor olabilirsiniz. Böyle zamanlarda kuru meyveler en güzel alternatifler arasında yer alır. Hem zevk alacağınız hem sağlıklı bir besin tüketmek istediğinizde elinizin altında bulunması gereken kuru meyve atıştırmalıklarını bir araya getirdik. Gelin, bunları birlikte inceleyelim!

    Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak sağlıklı kuru meyveler

    Şifa deposu olarak nitelendirebileceğimiz kuru meyveler hem yararları hem çeşitlilikleri açısından vazgeçilmez birer ara öğün alternatifi. Tam da bu nedenle elma, erik, kayısı, çilek, muz ve üzüm gibi damak tadınıza hitap edebilecek birçok kurutulmuş meyve atıştırmalıklarını topladık. İşte, formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak kuru meyve atıştırmalıkları!

    1. Özenle seçilmiş: Vitaly Gurme Doğal Kuru Çilek Kurusu Cipsi

    Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak sağlıklı kuru meyve atıştırmalıkları

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    En taze meyvelerden seçilerek üretilen Vitaly Gurme Doğal Kuru Çilek Kurusu Cipsi, lezzetine hayran kalacağınız sağlıklı atıştırmalık alternatiflerinden biri. Koruyucu katkı maddesi ve renklendirici içermediği için gıdayı gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. İlave şeker bulunmayan ürünü sağlıklı yaşam sürecinizde kullanabileceğiniz gibi bebeklerinizin ek gıdaya geçiş sürecinde de değerlendirebilirsiniz.

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    2. Sindirim sisteminizin destekçisi: Malatya Pazarı Murat Palancı Kuru Kayısı

    Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak sağlıklı kuru meyve atıştırmalıkları

    Malatya Pazarı Murat Palancı Kuru Kayısı, taze ve kaliteli meyvelerin doğal yollarla kurutulmasından elde edilir. Besleyici ve potasyum bakımından zengin olan kuru kayısı, sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Kilitli paketi sayesinde gün içinde yanınızda taşıyabileceğiniz ürünü günlük beslenmenizde sağlıklı atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Serin ve kuru yerde muhafaza edilen gıdaların uzun süre tazeliğini koruduğunu da belirtelim.

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    3. Her mevsim tüketebilirsiniz: OTS Organik Kuru İncir Garland

    Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak sağlıklı kuru meyve atıştırmalıkları

    Şifa deposu olan kuru incir, OTS Organik Kuru İncir Garland kalitesi ile sizlerle buluşuyor. Özenle seçilerek kurutulan incirler, yüksek vitamin ve protein değerleri sayesinde uzun süreli tokluk sağlar. Lifli bir besin olduğu için hem bağışıklık sisteminizi destekler hem diyet sürecinizde ihtiyacınız olan enerjiyi karşılar. Şeker ilavesiz ürünü güvenle tercih edebilirsiniz.

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    4. Avantajlı paket: Anamour Natural Hurma Portakal Kivi Meyve Kurusu C+ Paketi

    Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak sağlıklı kuru meyve atıştırmalıkları

    Anamour Natural Hurma Portakal Kivi Meyve Kurusu C+ Paketi hasattan hemen sonra özenle hazırlanan sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi. Koruyucu ve katkı maddesi içermeyen gıdayı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Paketin içerisinde yaprak şeklinde incecik dilimlenmiş Trabzon hurması, portakal ve kivi kurusu mevcut. Şeker ilavesiz ürünü diyetteyken ara öğün için tercih edebilirsiniz.

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    5. Doğal olarak kurutulmuş: Korfruits Güneşte Kurutulmuş Çekirdeksiz Kuru Erik

    Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak sağlıklı kuru meyve atıştırmalıkları

    korfruits Güneşte Kurutulmuş Çekirdeksiz Kuru Erik, kilitli ambalajı sayesinde tazeliğini uzun süre korur. Paket içerisindeki erikler, çekirdeği alınmış ve dilimlenmiş şekilde sunulur. Eriklerin hafif ekşi bir aromaya sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Bol miktarda B vitamini içeren kuru erik, gün içinde atıştırmalık ihtiyacınızı karşılayacak en leziz besinler arasında. Siz de bu ürüne şans vermek istemez misiniz?

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    6. Üç lezzet bir arada: Vitaly Gurme Elma, Çilek ve Muz Kurusu

    Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak sağlıklı kuru meyve atıştırmalıkları

    Vitaly Gurme Elma, Çilek ve Muz Kurusu, doğal ve sağlıklı yöntemlerle kurutulan meyvelerden elde edilir. Elma, muz ve çilek kurusundan oluşan paket; kilitli ambalajıyla uzun süre içerisindeki ürünlerin tazeliğini korur. Özenle seçilmiş meyveleri bir araya getiren lezzetli atıştırmalık, herhangi bir koruyucu ve katkı maddesi içermez. Sağlıklı yaşam sürecinde güvenle tüketebileceğiniz ürünü bebeklerinizin öğünlerinde de kullanabilirsiniz.

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    7. Farklı lezzetler isteyenlere: Karlıoğlu Cranberry Turna Yemiş

    Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak sağlıklı kuru meyve atıştırmalıkları

    Amerika'dan ithal edilen Karlıoğlu Cranberry Turna Yemiş hem lif hem antioksidan bakımından zengin bir gıda. Hafif ekşi ve tatlı olan besini günlük beslenme programınıza ekleyebilirsiniz. Kek, kurabiye, dondurma ve sütlü tatlılarda bile kullanabileceğiniz eşsiz lezzet; vazgeçilmez atıştırmalıklarınızdan biri olmaya aday. Şeker ve ayçiçeği yağı hariç herhangi bir koruyucu madde içermeyen gıda, uzun süre bozulmaması için kilitli paketiyle satılır.

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    8. Vazgeçilmez atıştırmalıklardan: ANTEP PAZARI Üzüm Kurusu

    Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak sağlıklı kuru meyve atıştırmalıkları

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    ANTEP PAZARI Üzüm Kurusu, bedensel gelişime fayda sağlayan sağlıklı atıştırmalık seçeneklerinden biri. İçerdiği birçok vitamin ve mineral sayesinde gün içinde ihtiyaç duyduğunuz enerjiye kavuşmanıza yardımcı olur. Doğal kolajen deposu olan çekirdekli siyah üzüm, diyet programlarının olmazsa olmazları arasında yer alır. Siz de sağlıklı bir atıştırmalık arayışındaysanız ürüne göz atmadan geçmeyin, deriz!

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    9. Uzun süre tokluk hissi: Zencefil Organik Gün Kurusu Kayısı Kurusu Jumbo

    Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak sağlıklı kuru meyve atıştırmalıkları

    Damağınızı tatlandıracak Zencefil Organik Gün Kurusu Kayısı Kurusu Jumbo, sağlıklı bir atıştırmalık arayanların favorileri arasında yer alır. Özellikle kansızlık sorunu olanlara tavsiye edilen gün kurusu, günde 2-3 tane yenecek şekilde ara öğünlerde tüketilebilir. Gün kurusunun arasına koyacağınız yemişlerle harika bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. Vakumlu poşet içinde olması ürünün tat, koku ve tazeliğini uzun süre korumasını sağlar.

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    10. Vitamin deposu: Toprak Doğal Dut Kurusu

    Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak sağlıklı kuru meyve atıştırmalıkları

    Erzincan yöresinde özenle yetiştirilip toplanan Toprak Doğal Dut Kurusu, güneşte doğal yöntemlerle kurutulur. Kalsiyum, demir ve B vitamini bakımından zengin olan dut kurusu hem sağlığınız üzerinde olumlu etkiler yaratır hem sağlıklı atıştırmalık ihtiyacınızı karşılar. Mevsiminde toplanmış dutları kurutulmuş olarak tüketebileceğiniz gibi suyla kaynatarak çay olarak içilebilirsiniz. Günlük tüketim miktarının bir avuç şeklinde olduğunu da söyleyelim.

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