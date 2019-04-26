Fortnite v8.50 Güncellemesi Thanos'u Geri Getiriyor

Oyuncular yeni modda Fortnite'ın battle royale adasını işgal eden Thanos ve komutasındaki Chitauri’lerle savaşacaklar. Ayrıntılar ise şöyle:
· Endgame’de kahramanlardan oluşan bir takım, altı Sonsuzluk Taşı’nın peşinde olan Thanos’a ve Chitauri’lerine karşı mücadele edecek.
· İki takım da, avlandıkça yeniden doğar ve bu durum iki taraftan biri hedefine ulaşana kadar devam eder.
· Bir taraf kahraman takımından oluşur. Rakip takım altı Sonsuzluk Taşı’nı da bulana kadar kahramanlar avlandıkça yeniden doğar.
· Kahramanlar onları doğrudan Eşsiz Avengers eşyalarının olduğu yere götürecek hazine haritalarıyla başlar.
· Diğer Avengers eşyaları haritanın çeşitli yerlerindeki sandıklardan çıkabilir.
· Kahraman takımının hedefi Chitauri ordusunu yok ederek Thanos’u alt etmek.
· Thanos’un takımı İşgalci Chitauri’lerden ve Thanos’tan oluşur.
· Chitauri’ler güçlü bir lazer tüfeğiyle, yapı yıkan el bombası saldırısıyla ve onları kısa bir anlığına havaya sıçratan sırt roketiyle oyuna başlar.
· Sonsuzluk Taşı’nı ilk bulan Chitauri, Thanos’a dönüşür.
· Thanos’un çok güçlü yumruğu ve yıkıcı ışın saldırısının yanı sıra bir de çok yukarı zıplayarak yere inerken önüne çıkan her şeyi ezmesini sağlayan bir yere darbe indirme becerisi var.
· Bulunan her Sonsuzluk Taşı için Thanos’un becerileri daha da güçlenir ve Chitauri’ler can kazanır.
· Thanos avlanırsa, başka bir Chitauri kısa süre sonra Thanos’a dönüşür (ayakta kalan son kişi Thanos değilse).
· Thanos ve Chitauri’ler, altı Sonsuzluk Taşı’nı da bulursa kahramanlar yeniden doğma özelliğini kaybeder.
· Thanos ve ordusunun amacı, taşların hepsini bulduktan sonra kalan kahramanları avlamak.
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