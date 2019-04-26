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Fortnite v8.50 Güncellemesi Thanos'u Geri Getiriyor

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TEKNOLOJİ  | 26.04.2019 05:08 | Son Güncelleme

Fortnite v8.50 güncellemesi tanıdık bir yüzü oyuna geri getiriyor. Endgame isimli sınırlı süreli mod ile birlikte Thanos yine oyuncuların karşısında!

Fortnite v8.50 Güncellemesi Thanos'u Geri Getiriyor

Oyuncular yeni modda Fortnite'ın battle royale adasını işgal eden Thanos ve komutasındaki Chitauri’lerle savaşacaklar. Ayrıntılar ise şöyle:

· Endgame’de kahramanlardan oluşan bir takım, altı Sonsuzluk Taşı’nın peşinde olan Thanos’a ve Chitauri’lerine karşı mücadele edecek.
· İki takım da, avlandıkça yeniden doğar ve bu durum iki taraftan biri hedefine ulaşana kadar devam eder.
· Bir taraf kahraman takımından oluşur. Rakip takım altı Sonsuzluk Taşı’nı da bulana kadar kahramanlar avlandıkça yeniden doğar.
· Kahramanlar onları doğrudan Eşsiz Avengers eşyalarının olduğu yere götürecek hazine haritalarıyla başlar.
· Diğer Avengers eşyaları haritanın çeşitli yerlerindeki sandıklardan çıkabilir.
· Kahraman takımının hedefi Chitauri ordusunu yok ederek Thanos’u alt etmek.  
· Thanos’un takımı İşgalci Chitauri’lerden ve Thanos’tan oluşur.
· Chitauri’ler güçlü bir lazer tüfeğiyle, yapı yıkan el bombası saldırısıyla ve onları kısa bir anlığına havaya sıçratan sırt roketiyle oyuna başlar.
· Sonsuzluk Taşı’nı ilk bulan Chitauri, Thanos’a dönüşür.
· Thanos’un çok güçlü yumruğu ve yıkıcı ışın saldırısının yanı sıra bir de çok yukarı zıplayarak yere inerken önüne çıkan her şeyi ezmesini sağlayan bir yere darbe indirme becerisi var.
· Bulunan her Sonsuzluk Taşı için Thanos’un becerileri daha da güçlenir ve Chitauri’ler can kazanır.

  • Gerçeklik Taşı (Kırmızı): Can ve Kalkan ikiye katlanır (1000 -> 2000).
  • Ruh Taşı (Turuncu): Sifon etkinleşir (Thanos’a sadece kalkan verir).
  • Zihin Taşı (Sarı): Zıplama yüksekliği iki katına çıkar.
  • Uzay Taşı (Mavi): Yere darbenin etki alanı üç katına, hasarı altı katına çıkar.
  • Zaman Taşı (Yeşil): Her darbeye büyük bir geri itme etkisi eklenir, hasar üç katına çıkar.
  • Güç Taşı (Mor): Lazer hasarı altı katına çıkar.

  • · Thanos avlanırsa, başka bir Chitauri kısa süre sonra Thanos’a dönüşür (ayakta kalan son kişi Thanos değilse).
    · Thanos ve Chitauri’ler, altı Sonsuzluk Taşı’nı da bulursa kahramanlar yeniden doğma özelliğini kaybeder.
    · Thanos ve ordusunun amacı, taşların hepsini bulduktan sonra kalan kahramanları avlamak.

Güncellemenin tüm detayları burada.

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