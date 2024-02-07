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    4. Fotoğraf çekimi sırasında zor anlar yaşadı! Dalgaların arasında dengesini kaybederek sürüklendi... Sosyal medyada gündem oldu

    Fotoğraf çekimi sırasında zor anlar yaşadı! Dalgaların arasında dengesini kaybederek sürüklendi... Sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.02.2024 11:37 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki fenomen isim Francia James, bir plaj çekimi sırasında talihsiz anlar yaşadı. Leopar desenli bikinisiyle denizin içinde poz vermeye çalışan James güçlü dalgalara karşı koyamadı. Yere düşerek sürüklenen James'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan 33 yaşındaki Kolombiyalı sosyal medya fenomeni Francia James bu kez hayranlarıyla eğlenceli bir anını paylaşmak istedi. Bir bikini çekimi sırasında denizde poz veren James, şapka ve bikinisiyle son derece seksi pozlara imza atıyordu.

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    Denizde poz verdiği sırada dalgaların hedefi olan James bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Kuma yüzü çarpan fenomen isim o anları sosyal medya hesabından, "Bu planladığım gibi gitmedi" notuyla paylaştı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Karizma yerle bir" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten sana üzüldüm" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Francia James
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