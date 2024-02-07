Fotoğraf çekimi sırasında zor anlar yaşadı! Dalgaların arasında dengesini kaybederek sürüklendi... Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan 33 yaşındaki Kolombiyalı sosyal medya fenomeni Francia James bu kez hayranlarıyla eğlenceli bir anını paylaşmak istedi. Bir bikini çekimi sırasında denizde poz veren James, şapka ve bikinisiyle son derece seksi pozlara imza atıyordu.

Denizde poz verdiği sırada dalgaların hedefi olan James bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Kuma yüzü çarpan fenomen isim o anları sosyal medya hesabından, "Bu planladığım gibi gitmedi" notuyla paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Karizma yerle bir" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten sana üzüldüm" yorumunu yaptı.