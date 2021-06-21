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FOX'tan Kefaret dizisiyle ilgili flaş karar!

21.06.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergun ile Melih Çam’ın kaleme aldığı, FOX’un beğeniyle takip edilen “Kefaret” dizisinin yayın günü değişti.

FOX'tan Kefaret dizisiyle ilgili flaş karar!

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un paylaştığı “Kefaret”, 1 Temmuz Perşembe itibarıyla her perşembe FOX izleyicisiyle buluşacak.

Özge Özacar, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Ayşe Tunaboylu, Yusuf Atala, Hakan Yufkacıgil, Ayberk Aladar, Eylem Tanrıver, Ecem Gümüşsu, Ezgi Dinçer, Öykü Naz Altay, Ayhan Kızılsu, Lavinya Ünlüer, Göktan Oktay Göztepe, Şenay Dede ve Bahar Ece Yılmaz gibi birbirinden başarılı oyuncuların da yer aldığı dizinin 32. bölüm tanıtımı yayınlandı.

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Anahtar Kelimeler:
FOX Kefaret dizisi
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