Francesca Farago minik bikinisiyle tüm bakışları üzerine çekti

27 yaşındaki Too Hot To Handle yıldızı, Meksika'nın Cancun kentinde , düzgün vücudunu sergilerken, minik bikinisiyle yürek hoplattı.

Mayo tasarımcısı, Demi Sims'ten ayrıldıktan sonra Netflix'in başrol oyuncusu Harry Jowsey ile yakınlaştığı söylenen Francesca'nın TikTok paylaşımları da bu iddiaları doğrular nitelikte.

FRANCESCA FARAGO KİMDİR?

24 Kasım 1993 yılında dünyaya gelen Francesca, Kanadalı. Ottawa Carleton Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Francesca Farago, vegan ve hayvan hakları savunucusu. Seyahat etmeyi seven ve sık sık gittiği yerleri tanıtan Farago, Bahamalar, Amsterdam, Tayvan ve Barselona'da çektiği paylaşımlarla geniş takipçi kitlesine ulaştı.