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24 yıl sonra bir ilk! Putin'in Kuzey Kore ziyaretine ABD'den açıklama: 'Endişeliyiz'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.06.2024 16:28
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 yıl aradan sonra Pyongyang'a yaptığı ziyaret yakından takip ediliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Rusya gelmesi sonrası gerçekleşen ziyaret ile ilgili ABD'den de bir açıklama geldi. Yaptığı açıklamada John Kirby 'endişeli' olduklarının altını çizdi.

24 yıl sonra bir ilk! Putin'in Kuzey Kore ziyaretine ABD'den açıklama: 'Endişeliyiz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitti. Geçtiğimiz eylül ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Rusya'nın Vladivostok kentinde bir araya gelen Putin, bu görüşme sırasında Kim Jong Un'un davetini kabul etmişti.

ABD'DEN AÇIKLAMA: 'ENDİŞELİYİZ'

ABD'den Putin'in ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. ABD, son zamanlarda Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin "derinleşmesinden" endişe duyduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. Putin'in 18-19 Haziran'da Kuzey Kore'ye yapacağı seyahatle ilgili soruya Kirby, "Bu gezi hakkında endişemiz yok. Endişemiz, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesidir" yanıtını verdi.

Express


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Kuzey Kore Rusya abd putin
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