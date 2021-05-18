Fransa, Almanya ve İspanya gelecek nesil savaş uçakları geliştirmek için anlaştı

Ancak üç ülkenin hükümeti ve havacılık sanayi firmaları arasında varılan bu anlaşmanın eylül ayındaki federal seçimler öncesinde Alman parlamentosu bütçe komitesinde onaylanabilmesi için zamanın kısıtlı olduğu bildiriliyor. Onay süreci proje fonlarının kullanıma açılması için gerekli ancak bu sürecin aylar sürebileceği belirtiliyor.

Bakanlık ayrıca varılan anlaşma gereğince savaş uçaklarının hassas ticari bilginin korunması için kara kutu olmadan üretileceğini de kaydetti.

Fransız Savunma Bakanlığı kaynakları açıklanan maliyetin 2024 yılına kadar savaş jeti ve insansız hava araçlarının tasarımı ve tanıtım prototipler için kullanılacağını bildirdi.

Future Combat Air System (FCAS)'in bir sonraki geliştirme aşamasının 3 buçuk milyar euroya mal olması bekleniyor. Bu tutar üç ülke arasında eşit şekilde paylaşılacak.

Anlaşmayı sosyal medya paylaşımıyla duyuran Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly yaptığı açıklamada, "Fransa, Almanya, ve İspanya egemenliklerin ve 21'inci yüzyıl Avrupası için en önemli araçlardan birini inşa edeceklerdir" dedi. 2027'de tanıtım uçağının hazır olacağını belirten bakan, uçağın 2040'ta operasyonel hale geleceğini duyurdu.

Fransa'nın özellikle Avrupa'nın savunma yetkinliği ve Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile yüzleşilen rekabet karşısında Avrupa için kritik öneme sahip olarak gördüğü ve faturanın büyük kısmını üstlendiği savaş jeti projesi kapsamında gelecek nesil insanlı ve insansız bir hava aracı da bulunuyor.

2040'tan itibaren Fransız Rafale ve Alman ve İspanyol Eurofighters'larının yerini almaya başlaması planlanan yeni nesil jetler Airbus, Dassault Aviation ve Indra tarafından üretilecek.

Üç ülke tarafından geliştirilmesi planlanan yeni nesil savaş uçakları projesi üzerine anlaşmaya varmak için nisan ayı son tarih olarak belirlenmiş, ancak fikri mülkiyet hakları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle proje ilerleyememişti.



