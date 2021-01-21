Fransa'da kızına tecavüz eden babaya 16 yıl, sessiz kalan anneye de 4 yıl hapis

12 yaşından 16 yaşına kadar babası tarafından tecavüz edilen kız çocuğu, en son hamile kaldığını öğrendiğinde tek başına polise giderek şikayette bulundu.

Genç kız tecavüz edildiği yıllarda evlatlık olduğunu bilmiyordu. Üvey baba ise, önce kızın rızasının olduğunu iddia etti, daha sonra bebekken evlatlık edindikleri kızına "aşık olduğunu" söyledi.

Genç kız, olayların yaşanmaya başlamasının ardından, o zaman biyolojik babası olarak bildiği kişinin, kendisine tecavüz ettikten sonra doğum kontrol hapı verdiğini ifade etti. Babasının tehditleri nedeniyle yaşadıklarını anlatamadığını belirten çocuk, "kabusun bitmesi için" 2015'te annesini uyardığını ancak kadının hiçbir zaman kendisine inanmadığını ifade etti.

ANNE DE ÇOCUKKEN TECAVÜZE UĞRADI

En son 2017'de babasından hamile kaldığını öğrenen genç kız olayı arkadaşlarına anlattı ve onların desteği ile polise şikayette bulunmaya karar verdi.

Duruşmada, annenin avukatı müvekkilinin de çocukken üvey babası tarafından tecavüz edildiğini, 13 yaşındayken de intihar girişiminde bulunduğunu belirtti. Avukat, kadının yaşadığı travmadan dolayı kızının tecavüzüne sessiz kaldığını ifade etti.

