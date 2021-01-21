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Fransa'da kızına tecavüz eden babaya 16 yıl, sessiz kalan anneye de 4 yıl hapis

21.01.2021 09:57 | Son Güncelleme:
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Fransa'da kızına tecavüz eden babaya 16 yıl, sessiz kalan anneye de 4 yıl hapis

Fransa'nın güney bölgesi Herault'da 4 yıl boyunca reşit olmayan kızını tecavüz eden ve hamile bırakan bir baba 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayı bildiği halde bir şey yapmayan anne ise üçü ertelenebilir 4 yıl hapis cezası aldı.

12 yaşından 16 yaşına kadar babası tarafından tecavüz edilen kız çocuğu, en son hamile kaldığını öğrendiğinde tek başına polise giderek şikayette bulundu.

Genç kız tecavüz edildiği yıllarda evlatlık olduğunu bilmiyordu. Üvey baba ise, önce kızın rızasının olduğunu iddia etti, daha sonra bebekken evlatlık edindikleri kızına "aşık olduğunu" söyledi.

Genç kız, olayların yaşanmaya başlamasının ardından, o zaman biyolojik babası olarak bildiği kişinin, kendisine tecavüz ettikten sonra doğum kontrol hapı verdiğini ifade etti. Babasının tehditleri nedeniyle yaşadıklarını anlatamadığını belirten çocuk, "kabusun bitmesi için" 2015'te annesini uyardığını ancak kadının hiçbir zaman kendisine inanmadığını ifade etti.

ANNE DE ÇOCUKKEN TECAVÜZE UĞRADI

En son 2017'de babasından hamile kaldığını öğrenen genç kız olayı arkadaşlarına anlattı ve onların desteği ile polise şikayette bulunmaya karar verdi.

Duruşmada, annenin avukatı müvekkilinin de çocukken üvey babası tarafından tecavüz edildiğini, 13 yaşındayken de intihar girişiminde bulunduğunu belirtti. Avukat, kadının yaşadığı travmadan dolayı kızının tecavüzüne sessiz kaldığını ifade etti.

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