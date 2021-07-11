HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da korkutan açıklama: Günde 20 bin vaka görebiliriz

Fransa'da korkutan açıklama: Günde 20 bin vaka görebiliriz

11.07.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının günlük 4 bin 600'ün üzerine çıktığı Fransa'da Sağlık Bakanı Olivier Veran, önlem alınmazsa vaka sayısının ağustos başında günlük 20 bine ulaşabileceğini belirtti.

Fransa'da korkutan açıklama: Günde 20 bin vaka görebiliriz

Virüsün Delta varyantının yeni vakaların yarısından fazlasını oluşturduğu Fransa'da Bakan Veran, yerel bir radyoya verdiği demeçte, Delta varyantının geçen yaz mevcut virüsten çok daha bulaşıcı olduğunu belirtti.

"GÜNDE 20 BİN VAKA GÖREBİLİRİZ"

Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışların azalmasının durduğunu hatırlatan Veran, "3 bin vaka bir haftada 6 bin, iki haftada 12 bin olabilir. Eğer önlem almazsak ağustos başında günde 20 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullandı.

"YENİ BİR DÜŞMAN"

Veran, İngiltere'deki salgının seyrinin Fransa'ya fikir verebileceğini kaydederek Delta varyantını "yeni bir düşman" olarak tanımladı.

Fransa'nın yeni salgın dalgasının görünen bir aşamanın başında olduğunu vurgulayan Veran, aşılar sayesinde hastanelere yönelik baskının azaldığını ifade etti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun 10 Temmuz verilerine göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 696 artışla 5 milyon 808 bin 383'e, 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 350'ye yükseldi.

Hastanelerde 947'si yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 183 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 35 milyon 722 bin 248'e ulaştı, bunlardan 27 milyon 255 bin 605'ine ikinci veya üçüncü doz uygulandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otellerde boş yer kalmadı! O kente 200 bin turist bekleniyorOtellerde boş yer kalmadı! O kente 200 bin turist bekleniyor
PARTNERÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldiÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldi
Hastaneye kaldırılmıştı! İlk kez kendisini gösterdiHastaneye kaldırılmıştı! İlk kez kendisini gösterdi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Endişelendiren olay! 10 ayın ardından ilk kez...

Endişelendiren olay! 10 ayın ardından ilk kez...

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Erdoğan duyuracak

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Erdoğan duyuracak

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Fenerbahçe'ye bomba teklif

11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Ağıla girdiğinde hayatının şokunu yaşadı! 103 koyunu telef oldu

Ağıla girdiğinde hayatının şokunu yaşadı! 103 koyunu telef oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.