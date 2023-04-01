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Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis Türkiye sınırı önündeki duvarda seçim mesajı verdi! “Beni seçmezseniz...”

01.04.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan genel seçimlere hazırlanırken Başbakan Kiryakos Miçotakis’in seçim kampanyalarının en önemli maddesini Türkiye’den göç konusu oluşturuyor. Başbakan Miçotakis, Türkiye sınırı önündeki çelik duvarda seçim vaatlerini açıkladı. Başbakan Miçotakis, 21 Mayıs’taki seçimi kazanması halinde Türkiye sınırındaki duvarın uzatılacağının sözünü verdi.

Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis Türkiye sınırı önündeki duvarda seçim mesajı verdi! “Beni seçmezseniz...”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 21 Mayıs’ta gerçekleşecek genel seçimler için Orestiada bölgesinde kampanya turlarına başladı. Türkiye- Yunanistan sınırını belirleyen Meriç Nehri boyunca uzanan beş metre yüksekliğindeki çelik çiti seçimleri kazanması durumunda Başbakan Miçotakis, 35 kilometre daha uzatmaya karar verdiğini açıkladı. Duvar şu anda 37,5 km uzunluğunda ve Atina, 2026 yılına kadar duvarı 100 km’ye ulaştırmayı hedefliyor.

MALİ YARDIM İSTEDİ

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Birliği'ni (AB) Türkiye sınırı boyunca göçmenlerin geçişini engellemek için örülen duvarın uzatılması için mali yardım sağlamayı ciddi şekilde düşünmeye çağırdı.

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Projesini “Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunuyoruz” sözleriyle açıklayan Başbakanı Miçotakis’in planının maliyetinin 100 milyon euro’yu bulacağı tahmin ediliyor. Başbakan Miçotakis, başka bir hükümetin iş başına gelmesi durumunda bu planın tamamen gündem dışı kalabileceğini belirtti.

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Yunanistan Kiryakos Miçotakis miçotakis

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