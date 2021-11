Fransız yapımı “Üç Silahşörler” film serisinin vizyon tarihi açıklandı

Alexander Dumas’ın efsane haline gelen romanı defalarca kez film ve dizilere konu olmayı başarmıştı. Daha öncesinde izleyicisiyle buluşan Üç Silahşörler bu sefer de Fransız yapımı olarak karşımıza çıkacak. İsimleri ''Üç Silahşörler: D'Artagnan'' (Les Trois Mousquetaires: D'Artagnan) ve ''Üç Silahşörler: Milady'' (Les Trois Mousquetaires: Milady) olarak açıklanan serinin yönetmen koltuğunda Martin Bourboulon oturuyor. Fimlerin senaryosunu da Bourboulon ile Matthieu Delaporte birlikte kaleme aldı.

Geçtiğimiz yaz aylarında çekimlerine başlanan filmlerin yedi aylık sürece tamamlanması planlanıyor. Fransız yapımı Üç Silahşörler’in Nisan 2023 ve Aralık 2023’te vizyona girmesi bekleniyor.

OYUNCU KADROSU DA AÇIKLANDI

Seride D'Artagnan'ı Vincent Cassel, Milady karakterini ise Eva Green canlandıracak. Ayrıca, son olarak The French Dispatch filminde yer alan Lyna Khoudri; Phantom Thread, Old, Colonia gibi yapımlarda yer alan Vicky Krieps; geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Woody Allen filmi Rifkin's Festival'da oynayan Louis Garrel; Mood Indigo, All The Money In The World, The Beat That My Heart Skipped gibi filmlerde öne çıkan Romain Duris; ve The Queen's Gambit dizisinde izlediğimiz Jacob Fortune-Lloyd da serinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.