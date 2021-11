Kült zombi serisinin hayranlarından çağrı! “Üçüncüsü gelsin”

2002 yılında vizyona giren 28 Days Later (28 Gün Sonra) filmi büyük bir etki yaratmıştı. Başrolde Cillian Murphy’in Jim rolüne hayat verdiği film, uygarlığı yok eden bir zombi istilasından 28 gün sonra uyanan bir kuryeyi anlatıyordu. İlk filmin başarısından sonra 2007 tarihinde zombi filmlerinin atası olarak kabul edilen 28 Days Later (28 Gün Sonra) yapımının devamı niteliğinde 28 Weeks Later (28 Hafta Sonra) vizyona girmişti. 28 Weeks Later (28 Hafta Sonra) filminde ise başrolü Robert Carlyle üstlenmişti. Serinin devam etmesini isteyen hayranları sosyal medyada âdeta yeni bir akım başlattı.

SOSYAL MEDYADAN SESLENDİLER

Sinema tarihine damga vuran yapımlar arasında kabul edilen filmlerin devamı için hayranları çağrı yaptı. İzleyiciler “28 Ay Sonra ya da 28 Yıl Sonra” adıyla yeni projelerin gelmesini istediklerini belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı filmin 28. yılına dikkat çekerek, “2030 yılında ‘28 Yıl Sonra’ filmini yaparsanız harika olur” yorumunu ekledi.

Hayranlarının yoğun ilgisinden sonra Independent'a konuşan filmin yönetmeni Danny Boyle, ilk filmi yazan senarist Alex Garland ile bir kez daha birlikte çalışacağını söyledi. Filmin yönetmen koltuğunda oturan Boyle, “Alex Garland ve benim üçüncü bölüm için harika bir fikrimiz var” diye konuştu.