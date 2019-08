Bir döneme damgasını vuran Elm Sokağında Kabus filminin kabusu Freddy Krueger, yıllar sonra kurbanlarıyla bir araya geldi. Wes Craven imzalı kült korku filminde Freddy Krueger'ı Robert Englund canlandırıyordu.

25 yıl sonra bir araya gelen The Nightmare on Elm Street ekibi, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Çektirilen fotoğrafta yer alan isimler arasında Heather Langenkamp, Amanda Wyss, Lisa Wilcox, Tuesday Knight, Brooke Theiss, Toy Newkirk, Lisa Zane ve en önemlisi de birkaç neslin kabuslarına konuk olan Freddy Krueger'ı canlandıran Robert Englund bulunuyordu. Fotoğrafları Amanda Wyss sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak filmin hayranlarının ilgisini çekti. Heather Langenkamp, filmin başrol oyuncuları arasında yer alıyordu. Oyuncu aynı zamanda Wes Craven's New Nightmare'de ve A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors filminde rol almıştı. Wyss ise Freddy Krueger'ın ilk kurbanı olma ünvanına sahipti.