Yakaladığı köpek balığının üzerine oturunca olanlar oldu! Köpekbalığı intikamını fena aldı: Kalçam kanıyor

Kick yayıncısı Natalie Reynolds ve bir grup arkadaşı köpekbalığı yakalamak için sahilde büyük bir mücadele verdi. Yem sayesinde köpekbalığını sığ yüzeye geçmeyi başaran fenomen ve arkadaşları hayvanı kıskıvrak yakaladı. Hatta fenomen isim hayvan hareketsiz bir şekilde dururken üzerine çıkıp çenesini tutarak poz verdi.

Köpekbalığını yakalama anlarını sosyal medyadan paylaşan ismin gönderisi kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşırken Reynolds köpekbalığının derisinden zarar gördüğünü söyledi. Köpekbalığının derisinin vücuduna zarar verdiğini dile getiren fenomen isim, "Köpekbalığının üzerine oturduğum yerde kesikler ver. Kalçam kanıyor" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri köpekbalığı istismarı olarak yorumladı.