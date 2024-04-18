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    4. Yakaladığı köpek balığının üzerine oturunca olanlar oldu! Köpekbalığı intikamını fena aldı: Kalçam kanıyor

    Yakaladığı köpek balığının üzerine oturunca olanlar oldu! Köpekbalığı intikamını fena aldı: Kalçam kanıyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.04.2024 07:49
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    Kick yayıncısı Natalie Reynolds arkadaşıyla birlikte köpekbalığı avlamak için sahile gitti. Kısa bir süre sonra oltasına köpekbalığı takılan kadın hayvanı etkisiz hale getirince üzerine oturdu. Ancak köpekbalığının keskin derisi fenomen ismin kalçasını adeta keserek kanamasına neden oldu.

    Kick yayıncısı Natalie Reynolds ve bir grup arkadaşı köpekbalığı yakalamak için sahilde büyük bir mücadele verdi. Yem sayesinde köpekbalığını sığ yüzeye geçmeyi başaran fenomen ve arkadaşları hayvanı kıskıvrak yakaladı. Hatta fenomen isim hayvan hareketsiz bir şekilde dururken üzerine çıkıp çenesini tutarak poz verdi.

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    Köpekbalığını yakalama anlarını sosyal medyadan paylaşan ismin gönderisi kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşırken Reynolds köpekbalığının derisinden zarar gördüğünü söyledi. Köpekbalığının derisinin vücuduna zarar verdiğini dile getiren fenomen isim, "Köpekbalığının üzerine oturduğum yerde kesikler ver. Kalçam kanıyor" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri köpekbalığı istismarı olarak yorumladı.

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    sosyal medya fenomen köpekbalığı
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