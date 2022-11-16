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Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren detaylar! Otomobilde, TIR'da ve tarlada... Şifre: Karpuz tarlasında bekliyorum

16.11.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda ortaya çıkan detaylar şaşkına çevirdi. Liderliğini Ş.B. isimli kadın ile M.Ş.K.’nin yaptığı 2 ayrı fuhuş şebekesine düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapmak isteyenlerin, polisin takibine takılmamak için telefonla aradığı Ş.B.'ye, "Karpuz tarlasında bekliyorum" diyerek kadınlarla buluşma isteklerini ilettiği belirtildi. Öte yandan kadınların otomobil, TIR, ev ve tarlalarda fuhuş yaptığı orya çıktı.

Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren detaylar! Otomobilde, TIR'da ve tarlada... Şifre: Karpuz tarlasında bekliyorum

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ile Ceyhan, Yumurtalık ve Pozantı ilçelerinde, liderliğini Ş.B. isimli kadın ile M.Ş.K.’nin yaptığı 2 ayrı fuhuş şebekesini, 4 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Savcılığın 12 kişi hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, 11 Kasım’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırkenn fuhuş yaptırılan 12 kadın da sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

OTOMOBİL, TIR, EV VE TARLALARDA FUHUŞ

Şüphelilerden Ş.B., Ceyhan ilçesindeki evinde kalan kadınların, arkadaşı olduğunu öne sürdü. Şebeke üyesi İ.G. ile E.Ş.’nin ise kadınları gitmek istediği yere otomobille götürdüğü belirlendi. Öte yandan kadınların otomobil, TIR, ev ve tarlalarda fuhuş yaptıkları öğrenildi.

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"KARPUZ TARLASINDA BEKLİYORUM"

Fuhuş yapmak isteyenlerin, polisin takibine takılmamak için telefonla aradığı Ş.B.’ye, "Karpuz tarlasında bekliyorum" diyerek kadınlarla buluşma isteklerini ilettiği bildirildi.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 4’ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 8’i ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ş.B., M.Ş.K., İ.G. ve E.Ş.’nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Adana fuhuş

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