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Furkan Andıç, Her Yerde Sen dizisinde hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 21.05.2019 23:26 | Son Güncelleme

Yakışıklı oyuncu Furkan Andıç, başrolünü Aybüke Pusat ile birlikte paylaştığı “Her Yerde Sen” dizisiyle FOX’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Haziran’da FOX’ta ekrana gelecek olan “Her Yerde Sen” dizisinde Furkan Andıç, sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle bu yazın iddialı projeleri arasında yerini almaya hazırlanan “Her Yerde Sen”de Furkan Andıç, genç yaşta çalıştığı şirketin ortağı olan iç mimar Demir Erendil karakterine hayat verecek.

Kuralcı ve karizmatik bir iş adamı olan Demir Erendil’in sert ve mantıklı görünümünün altında merhametli bir adam yatar. Geçmişinin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele eden Demir’in hayattaki tek amacı babasından daha başarılı olarak kaybettiklerini geri almaktır. Ancak kader onu deli dolu bir kız olan Selin ile aynı evde yaşamak zorunda bırakınca, planları bir anda değişecektir.

Furkan Andıç 5

HER YERDE SEN OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı Karga7 Pictures yapımı “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.

HER YERDE SEN KONUSU NEDİR?

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.


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