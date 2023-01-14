HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Furkan Yazıcıoğlu CHP’ye mi katılıyor? Siyaset kulislerini sallayan iddia hakkında konuştu…

Furkan Yazıcıoğlu CHP’ye mi katılıyor? Siyaset kulislerini sallayan iddia hakkında konuştu…

14.01.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu’nun CHP’den milletvekili olacağı iddiaları siyaset kulislerine bomba gibi düşmüştü. Furkan Yazıcıoğlu söz konusu iddia ile ilgili açıklama yaparak "Böyle bir gündemim yok. Böyle bir teklif de söz konusu değil" dedi.

Furkan Yazıcıoğlu CHP’ye mi katılıyor? Siyaset kulislerini sallayan iddia hakkında konuştu…

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, CHP'den milletvekili adayı olacağı iddialarına, "Böyle bir gündemim yok. Böyle bir teklif de söz konusu değil" yanıtını verdi.

TV100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, 13 Ocak tarihli yazısında CHP'nin, Kahramanmaraş'ta 2009'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta birinci sıradan adaylık teklif etmeyi düşündüğünü iddia etti.

2

"ADAYLIK GÜNDEMİM YOK"

Fatih Furkan Yazıcıoğlu, adaylık iddialarıyla ilgili olarak Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in sorularını yanıtladı. "CHP'den adaylık teklifi aldınız mı" sorusuna, "hayır almadım" yanıtını veren Yazıcıoğlu, "Böyle bir gündemim de yok. Belirttiğim gibi böyle bir teklif de söz konusu değil. Benim tek gündemim Muhsin Başkan'a yönelik suikast davasının akıbetiyle ilgilenmektir" ifadelerini kullandı.

"BENİM BİR GÜNDEMİM VAR, ONUNLA İLGİLENİYORUM"

Yazıcıoğlu, "Oldu ki CHP, böyle bir teklifle karşımıza çıktı. Düşünür müsünüz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Muhsin Başkan davasına dair bir görüşmenin bu şekilde gündemleştirilmesinden rahatsız oldum. Benim bir gündemim var, onunla ilgileniyorum. İçinde bulunmadığım bir gündemin devamı niteliğinde olacak bir şeyin ucunu açmak istemem. Bu soruya cevap vererek, olmayan bir mevzunun devamını sağlamak istemem."

KILIÇDAROĞLU İLE DAHA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Ekim 2022'de görüşmüştü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığınca "Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu" başlatıldıSON DAKİKA | İçişleri Bakanlığınca "Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu" başlatıldı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindiAtatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindi
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İsveç'e tepkiAK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İsveç'e tepki
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Muhsin Yazıcıoğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

EYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladı

EYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladı

Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!

Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!

Ele geçirdiklerini açıklamışlardı! Gece saatlerinde duyurdu: En kalabalık kuvvetlerini...

Ele geçirdiklerini açıklamışlardı! Gece saatlerinde duyurdu: En kalabalık kuvvetlerini...

VIP masa cinayetinde yeni gelişme! Hakimlere soruşturma: 'Ne zaman sevişiyoruz'

VIP masa cinayetinde yeni gelişme! Hakimlere soruşturma: 'Ne zaman sevişiyoruz'

Kara kış fena geliyor! Ay sonuna dikkat çekildi!

Kara kış fena geliyor! Ay sonuna dikkat çekildi!

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindi

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.