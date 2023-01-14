Furkan Yazıcıoğlu CHP’ye mi katılıyor? Siyaset kulislerini sallayan iddia hakkında konuştu…

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, CHP'den milletvekili adayı olacağı iddialarına, "Böyle bir gündemim yok. Böyle bir teklif de söz konusu değil" yanıtını verdi.

TV100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, 13 Ocak tarihli yazısında CHP'nin, Kahramanmaraş'ta 2009'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta birinci sıradan adaylık teklif etmeyi düşündüğünü iddia etti.

"ADAYLIK GÜNDEMİM YOK"

Fatih Furkan Yazıcıoğlu, adaylık iddialarıyla ilgili olarak Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in sorularını yanıtladı. "CHP'den adaylık teklifi aldınız mı" sorusuna, "hayır almadım" yanıtını veren Yazıcıoğlu, "Böyle bir gündemim de yok. Belirttiğim gibi böyle bir teklif de söz konusu değil. Benim tek gündemim Muhsin Başkan'a yönelik suikast davasının akıbetiyle ilgilenmektir" ifadelerini kullandı.

"BENİM BİR GÜNDEMİM VAR, ONUNLA İLGİLENİYORUM"

Yazıcıoğlu, "Oldu ki CHP, böyle bir teklifle karşımıza çıktı. Düşünür müsünüz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Muhsin Başkan davasına dair bir görüşmenin bu şekilde gündemleştirilmesinden rahatsız oldum. Benim bir gündemim var, onunla ilgileniyorum. İçinde bulunmadığım bir gündemin devamı niteliğinde olacak bir şeyin ucunu açmak istemem. Bu soruya cevap vererek, olmayan bir mevzunun devamını sağlamak istemem."

KILIÇDAROĞLU İLE DAHA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Ekim 2022'de görüşmüştü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız."

