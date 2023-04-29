Futbol dünyasını sarsan olay! Fatih Terim ile birlikte kızı Buse Bahçekapılı ve damadı Volkan Bahçekapılı da dolandırılmış

İstanbul Bakırköy'de banka müdürü Seçil E. dudak uçuklatan bir dolandırıcılık hikayesine imza attı. Yüksek kar vaadiyle insanları dolandıran banka müdürü, 55 milyon TL'lik vurguna imza attı. Borsada para kaybettiği için böyle bir işe giriştiğini ifade eden banka müdürünün dolandırdıkları arasında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi isimler yer alıyor. Polis, banka müdürünün topladığı paraları yurt dışına kaçırmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, 5 kişi daha gözaltına alındı.

FATİH TERİM İLE BİRLİKTE KIZI VE DAMADI DA DOLANDIRILMIŞ

Bakırköy'de özel bir bankada müdür olan Seçil Erzan, bankanın müşterisi olan aralarında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi arayarak bankanın 'gizli fon' verdiğini ve kendilerine para verirlerse bu fona yatırıp yüksek kar elde edebileceklerini söyledi. Erzan'a güvenen kişiler teklifi değerlendirip sözde 'gizli fon'a yatırması için şüpheliye elden yüksek miktarlarda para verdi. Bir süre kar dağıtır gibi para dağıtan Erzan böylelikle güven kazandı ve başka isimlere de ulaştı. Piyasadan yaklaşık 55 milyon dolar toplayan Erzan, para ödeyemeyince bazı kişiler savcılığa giderek şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Konuyla ilgili açılan soruşturma kapsamında Seçil Erzan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erzan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erzan'ın hem polis hem de savcılık ifadesinde bankanın bilgisi dışında para topladığını kabul ettiği, yatırımlardan zarar ettiği, parasının kalmadığını ve mağdurların bir kısmına ana paralarını ödediğini söylediği öğrenildi.

OLAYDA YENİ GÖZALTILAR VAR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seçil Erzan'ın topladığı paraları yurt dışına kaçırmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Erzan'ın irtibatlarını inceleyen ekipler, şüphelinin sık sık 5 kişiyle iletişim halinde olduğunu ve bu 5 kişinin farklı zamanlarda sık sık yurt dışına çıkış yaptığını belirledi. Ekipler söz konusu şüphelilerin İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'daki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 bin lira bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

