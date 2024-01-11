Futbol maçına altına hiçbir şey giymeden çıplak gitti! Vücut boyasından forma yaptı... Bir gören bir daha baktı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arabella Mia, müstehcen gönderilerinin yanı sıra Arsenal takımına olan fanatikliğiyle de tanınıyor. Son olarak Arsenal maçına forma şeklindeki vücut boyasıyla giden Mia, Plug Talk podcast'inin sunucuları Adam22 ve Lena the Plug'a yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

"TEMELDE ÇIPLAKSIN"

Kuzey Londra takımına olan sevgisiyle tanınan fenomen isim podcast yayınında, "Temelde çıplaksın. İster istemez terliyorsunuz ve bu gerçekten çok kötü bir durum. Kollarınızı kaldırdığınıda göğüslerinizin altına doğru boyaların damladığını görebiliyorsunuz. Her şey hem açıkça hem de bir hayli gizli" dedi.