Gain’inden iddialı gerilim dizisi: Terapist

Gain’in psikolojik gerilim tarzındaki mini dizisi ‘Terapist’ yayın hayatına başladı. Yönetmenliğini Zeynep Dadak’ın üstlendiği dizinin başrollerini Çağdaş Onur Öztürk, Dolunay Soysert, İlayda Alişan, Muhammed Uzuner, Murat Kılıç ve Zeynep Çamcı paylaşıyor.

Kişilik bozuklukları ve psikotik hastalıklar konusunda uzman bir terapistin karısının öldürülmesiyle hayatının altüst olmasını merkeze alan dizide başrolleri Çağdaş Onur Öztürk, Dolunay Soysert, İlayda Alişan, Muhammed Uzuner, Murat Kılıç ve Zeynep Çamcı paylaşıyor.

Geçmişin bugüne düşen gölgesini ararken daha önce hiç fark etmediği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan terapist Çetin ve her biri birbirinden farklı sendromlarıyla şüpheli hale gelen danışanlarının hikayesini konu alan 7 bölümlük mini dizinin yönetmenliğini ise yurtiçi ve yurtdışı film festivallerinden aldığı ödüllerle kendinden söz ettiren başarılı yönetmen Zeynep Dadak üstleniyor.

