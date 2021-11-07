Galatasaray-Karagümrük maçı canlı izle! Galatasaray-Karagümrük maçı beIN Sports 1 canlı izle!

Fatih Karagümrük Galatasaray maçının sonucu merakla bekleniyor. Söz konusu maç, futbolseverler için canlı yayınlanacak. İki takım da 3 puan için sahada elinden geleni yapacak. Fatih Karagümrük Galatasaray maçının ne zaman başlayacağı ve nereden canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Süper Lig'in 12'nci haftasında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı konuk edecek. 7 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek maç 16.00'da başlayacak. Canlı olarak takip edilebilen karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel, Halil

FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER

F.KARAGÜMRÜK: Viviano, Balkovec, Burak, Zukanovic, Caner, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Biglia, Bertolacci, Borini, Pesic



