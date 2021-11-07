Galatasaray-Karagümrük maçı canlı izle! Galatasaray-Karagümrük maçı beIN Sports 1 canlı izle!

Fatih Karagümrük Galatasaray maçının sonucu merakla bekleniyor. Söz konusu maç, futbolseverler için canlı yayınlanacak. İki takım da 3 puan için sahada elinden geleni yapacak. Fatih Karagümrük Galatasaray maçının ne zaman başlayacağı ve nereden canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'in 12'nci haftasında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı konuk edecek. 7 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek maç 16.00'da başlayacak. Canlı olarak takip edilebilen karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel, Halil
F.KARAGÜMRÜK: Viviano, Balkovec, Burak, Zukanovic, Caner, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Biglia, Bertolacci, Borini, Pesic
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