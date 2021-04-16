Galatasaray'da Fatih Terim görevi bırakıyor!

Göztepe karşılaşmasının ardından Fatih Terim'in görevden ayrılacağı öne sürüldü. Terim'in yorgun olduğu ve önümüzdeki sezon başkanlık düşündüğü de iddialar arasında. Terim'in ayrılması halinde yerine Okan Buruk'un geçeceğini iddiaları ise kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

"FATİH HOCA VARKEN DÜŞÜNMEM"

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Okan Buruk, "Galatasaray ile adımın geçmesi gurur verici. Elbette Galatasaray'da çalışmayı hayal ediyorum. Ancak Fatih Terim oradayken böyle bir düşüncem olmaz. Orası benim yuvam ve tabii ki çalışmak isterim. Galatasaray'ı geri çeviremezsiniz" açıklamasında bulunmuştu. Terim'in kendi kararıyla ayrılması söz konusu olursa Okan Buruk'un bu görevi geri çevirmeyeceği belirtiliyor.



