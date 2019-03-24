HABER

Galatasaraylı genç futbolcudan centilmenlik örneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

Sarı-kırmızılıların 14 yaş altı takımının İstanbulspor ile oynadığı maçta lehlerine verilen penaltıda kendisine faul yapılmadığını belirten Beknaz Almazbekov, hakemin kararını değiştirmemesi üzerine kullandığı atışta topu auta attı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray 14 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kaptanı Beknaz Almazbekov, İstanbulspor ile oynadıkları karşılaşmada örnek bir davranışa imza attı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan 14 Yaş Altı Ligi 1. Grup 25. hafta maçının 42. dakikasında Beknaz Almazbekov, rakibiyle girdiği mücadele sonucunda ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. Genç futbolcu, kendisine faul yapılmadığını belirtmesine rağmen hakem kararını değiştirmedi. Bunun üzerine penaltı atışını kullanan Beknaz Almazbekov, meşin yuvarlağı auta atarak centilmenlik örneği sergiledi.

Takım arkadaşları ve İstanbulsporlu futbolcular, Beknaz Almazbekov'u bu davranışından dolayı tebrik etti.

Sarı-kırmızılı takım, Beknaz Almazbekov'un bir gol attığı müsabakayı 2-0 kazandı.

Karşılaşmadan sonra açıklamada bulunan Galatasaray 14 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Ali Keleşoğlu, davranışından dolayı Beknaz Almazbekov'u tebrik ederek, "Galatasaray'da iyi futbolcu olmanın yanında iyi insan olmak bir gelenektir. O pozisyonda bizimle de göz göze geldi. Yanlış karardı, bizce de penaltı yoktu. Beknaz çok güzel bir hareketle topu dışarı attı. Bize öğretileni biz de oyuncularımıza aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERAylık kirası 40 bin lira...Aylık kirası 40 bin lira...
Kılıçdaroğlu: Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu?Kılıçdaroğlu: Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu?
Ekrem İmamoğlu taksicilerle biraraya geldiEkrem İmamoğlu taksicilerle biraraya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14 Yaş Altı Ligi Beknaz Almazbekov centilmenlik Galatasaray İstanbulspor

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Bayrağını alan Yenikapı Mitingi'ne koştu! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.