Galaxy S21 bu kez kılıfları ile göründü!

Samsung Galaxy S21 sızıntıları ardı ardına gerçekleşiyor. Neredeyse her gün Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşacağı söylenen seri hakkında yeni iddialar gündeme düşüyor. Son gelen iddia ise kuru kuruya gelmiş değil. Zira yapılan sızıntıda bu kez Samsung Galaxy S21 telefon kılıflarına ait olduğu düşünülen bir görüntü var.

GALAXY S21 KILIFLARI İLE KAMERA TASARIMI DETAYLANDI

Galaxy S21'e ait olduğu söylenen telefon kılıfları, Samsung'un 5G destekli amiral gemisinin muhtemel dış tasarımını bir kez daha gözler önüne seriyor. Paylaşılan görüntüye baktığımızda Note 20 ailesine benzer bir kamera tasarımı ile karşılaşıyoruz. Bunun dışında gördüğümüz kadarıyla telefonun ekranını tamamen düz bir ekrandan oluşuyor. Ancak bu önceki sızıntılardan da bildiğimiz üzere Galaxy S21 ve Galaxy S21+ için geçerli bir durum.

İŞTE SAMSUNG GALAXY S21 AİLESİNİN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21 ve Galaxy S21+ telefon kılıfları, akıllı telefonların tasarımı dışında özellikleri hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Buna göre, görüntü ile birlikte paylaşılan bilgiler serideki tüm telefonların Snapdragon 875 / Exynos 2100 işlemci ile geleceğini gösteriyor. Galaxy S21'in 12 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açılı ve 64 megapiksel telefoto kameraya sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonun 6.2 inç FHD+ çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geleceği söyleniyor. Daha önceki renderlarda gördüğümüz ve burada da gördüğümüz gibi, ekran kavisli değil düz bir panel olacak. Galaxy S21 ailesinin 14 Ocak'ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

