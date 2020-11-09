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Samsung Galaxy S21 Ultra'nın kamera özellikleri belirginleşiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2020 15:37 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S21 Ultra kamerası Galaxy S20 Ultra'dan ayrılabilir. Gelen son iddialara göre Galaxy S21 Ultra kamerası ile selefinden daha iyi özellikler sunacak ve iPhone 12, Huawei Mate 40 Pro ve Xiaomi Mi 10 Ultra gibi rakipleriyle yarışacak.

Samsung Galaxy S21 Ultra'nın kamera özellikleri belirginleşiyor

Samsung Galaxy S21 Ultra yeni sızıntılarla ve yeni iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor. Samsung'un yeni akıllı telefon ailesi Galaxy S21'in en büyük modeli Galaxy S21 Ultra, gelen iddialara göre ekran ve tasarımının yanında bir konuda daha iyileştirme sunacak; Evet, kameradan bahsediyoruz.

GALAXY S21 ULTRA DÜŞÜK IŞIK PERFORMANSI İÇİN ÇALIŞACAK

Samsung Galaxy S21 Ultra kamerası, iddialara göre ISOCELL HM3 kamera sensörüne ev sahipliği yapacak ve 108 MP çözünürlük değerini koruyacak. Böylece asıl iyileştirme ışık hassasiyetinde ve netleme performansında yaşanacak. Zira söylentiler, Galaxy S21 Ultra'nın Galaxy S20 Ultra'ya göre yüzde 12 daha iyi ışık hassasiyeti sunacağını gösteriyor. Ayrıca Samsung 3D ToF sensörünü de Galaxy S20 Ultra ile rafa kaldırılabilir deniyor.

GALAXY NOTE 20 ULTRA'DA DA KULLANILMIŞTI

3D ToF sensörü, Galaxy S20 Ultra'da kullanılıyor ve daha hızlı odaklama yapabilmek için çalışıyordu. İddialar, Galaxy S21 Ultra'da lazer otomatik odaklama sisteminin yer alacağını söylüyor. Böylece Samsung, tıpkı Galaxy Note 20 Ultra'da olduğu gibi yetersiz ışıkta lazer otomatik odaklama sistemiyle birlikte daha iyi netleme performansı sunmaya çalışacak.

Samsung Galaxy S21 Ultra kamera

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SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21 Ultra özellikleri için henüz netleşmiş bilgiler yok. Ancak beklentiler telefonun QHD+ çözünürlüğünde, Super AMOLED Infinity-O ekran ile gelmesi ve 120 Hz ekran yenileme hızı sunması. Exynos 2100 veya Snapdragon 875 işlemcisinden güç alacağı tahmin edilen Galaxy S21 Ultra'nın 5.000 mAh değerinde bir pil ile gelmesi ise olası görünüyor. Galaxy S21 ailesinin ocak ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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