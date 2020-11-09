Samsung Galaxy S21 Ultra'nın kamera özellikleri belirginleşiyor

Samsung Galaxy S21 Ultra yeni sızıntılarla ve yeni iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor. Samsung'un yeni akıllı telefon ailesi Galaxy S21'in en büyük modeli Galaxy S21 Ultra, gelen iddialara göre ekran ve tasarımının yanında bir konuda daha iyileştirme sunacak; Evet, kameradan bahsediyoruz.

GALAXY S21 ULTRA DÜŞÜK IŞIK PERFORMANSI İÇİN ÇALIŞACAK

Samsung Galaxy S21 Ultra kamerası, iddialara göre ISOCELL HM3 kamera sensörüne ev sahipliği yapacak ve 108 MP çözünürlük değerini koruyacak. Böylece asıl iyileştirme ışık hassasiyetinde ve netleme performansında yaşanacak. Zira söylentiler, Galaxy S21 Ultra'nın Galaxy S20 Ultra'ya göre yüzde 12 daha iyi ışık hassasiyeti sunacağını gösteriyor. Ayrıca Samsung 3D ToF sensörünü de Galaxy S20 Ultra ile rafa kaldırılabilir deniyor.

GALAXY NOTE 20 ULTRA'DA DA KULLANILMIŞTI

3D ToF sensörü, Galaxy S20 Ultra'da kullanılıyor ve daha hızlı odaklama yapabilmek için çalışıyordu. İddialar, Galaxy S21 Ultra'da lazer otomatik odaklama sisteminin yer alacağını söylüyor. Böylece Samsung, tıpkı Galaxy Note 20 Ultra'da olduğu gibi yetersiz ışıkta lazer otomatik odaklama sistemiyle birlikte daha iyi netleme performansı sunmaya çalışacak.