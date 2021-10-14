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  4. 137 eleştirmen seçti! Festivallerin yıldızı olan filmler açıklandı

137 eleştirmen seçti! Festivallerin yıldızı olan filmler açıklandı

14.10.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisine ilişkin kısıtlamaların gevşetilmesiyle beraber merakla beklenen filmler vizyona girmeye başladı. Prömiyerini festivallerde yapan filmler şimdi eleştirmenlerin hedefindeki yerini aldı. Prestijli sinema yayını IndieWire, 137 eleştirmenin oyları sonucunda ‘En İyi Filmleri’ seçti.

Büyük bütçeli ve gişe rekorlarını alt üst eden yapımlar vizyona girmeden önce Venedik, Telluride, Toronto ve New York film festivallerinde yarıştı. 137 eleştirmenin oyuyla yönetmen koltuğunda Jane Campion'ın oturduğu ve başrolünü Benedict Cumberbatch'in üstlendiği The Power of the Dog listenin zirvesinde yer aldı. Başarılı performansıyla göz dolduran Cumberbatch, “En İyi Yönetmen” olarak da değerlendirildi.

EN İYİ FİLMLER BELLİ OLDU

1. THE POWER OF THE DOG

1. THE POWER OF THE DOG
İki kardeş yıllarca aynı çatı altında yaşamlarını sürdürmektedir. Ancak onların hayatı, George’un genç dul bir kadınla olan beklenmedik evliliği ile alt üst olur. Phil ise çiftliklerine yerleşen bu kadının varlığından oldukça rahatsızdır. Bu duruma bir son vermek isteyen Phil, kardeşinin eşini ortadan kaldırmak için amansız bir savaşa soyunur.

2.TITANE

2.TITANE
10 yıl önce kaybolduğu ortaya çıkan ve yüzü morarmış bir şekilde havaalanında bulanan Adrien Legrand, yıllar sonra babası Vincent ile bir araya gelir. Kabus gibi süren bu dönemin sona ermesiyle eş zamanlı olarak bir dizi dehşet verici cinayetler etrafta varlık göstermeye başlar. Araba galerisinde model olarak görev alan Alexia ise cinayetlere kurban gidecek bütün karakteristik özellikleri gösterir.

3. THE WORST PERSON IN THE WORLD (DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI)

3. THE WORST PERSON IN THE WORLD (DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI)
İnsanı, yaşamı ve daha da önemlisi kendisini tanıma sürecinde olan genç bir kadını köşelerini dikkatle törpülediği hayal evreninde nihayet özgürleşene dek temelinde bulunan fikirlere aykırı, eril bir çerçeveden bakarak takip ediyor.

4. DRIVE MY CAR

4. DRIVE MY CAR
Drive My Car, Haruki Murakami’nin bir hikâyesinden sinemaya uyarlandı. Kaybettiği eşinin yasını tutan başarılı yönetmen Yusuke Kafuku, Çehov’un Vanya Dayı oyununu sahneye koymak üzere Hiroşima’da bir festivale çağırılır. Festival kendisine 20 yaşında bir kadın şoför tahsis eder; Kafuku, hiç beklemediği bir şekilde, gizemli şoförüyle yalnızlık, kayıplar ve yasla bezeli, sırların karşılıklı olarak açıklandığı bir dizi yolculuğa çıkar. Sanatın aslen insan doğasını daha iyi anlamak için bir araç olabileceğini savunan bu zarif film, ustalıkla işlenmiş bir yalnızlık muhakemesi.

5.PETITE MAMAN (KÜÇÜK ANNE)

5.PETITE MAMAN (KÜÇÜK ANNE)
Küçük Anne, annesinin çocukluğunun geçtiği eve gitiiğinde, bir ağaç ev yapmakla uğraşan bir kızla tanışan Nelly'nin yaşadıklarını konu ediyor. Sekiz yaşında bir çocuk olan Nelly, çok sevdiği büyükannesini kaybeder. Bu durumun ardından Nelly, annesi Marion'un çocukluk evini temizlemesine yardım etmek için Nelly'nin ormanın yakınlarında olan evine gider. Bu sırada Nelly çevredeki ormanda gezerken, annesinin çocukken oynadığı ağaç evi keşfeder. Annesinin bir anda gittiği sırada Nelly, ağaç ev yapmakla uğraşan bir kız olan Marion ile tanışır.
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