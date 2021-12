The New York Times dergisinin en iyiler listesinde yer alan oyuncular 2021 yılının en çok konuşulan isimleri. Geçtiğimiz yıllarda Twilight serisiyle Altın Ahududu ödülüne aday olan Kristen Stewart’ın yer alması Spencer filmine olan merakı pekiştirdi. Will Smith, Benedict Cumberbatch gibi isimleri Oscar dedikodularında geçen oyuncuların yanı sıra; karantinada, tek bir odada geçen Inside filmine imza atan komedyen ve oyuncu Bo Burnham da yer alıyor.