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  4. 24 saat sonra gelen mucize! Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan minik Arda Gül’ü ölümden anne ve babasının cansız bedeni kurtardı

24 saat sonra gelen mucize! Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan minik Arda Gül’ü ölümden anne ve babasının cansız bedeni kurtardı

07.02.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta dün 9 saat arayla gerçekleşen iki deprem tüm Türkiye’yi yasa boğdu. 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki büyük depremin ardından bölgeden hem acı hem de mucize dolu hikayeler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Elbistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kalan 8 yaşındaki Arda Gül, 24 saat sonra kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen küçük çocuğun anne ve babasının cansız bedenlerinin arasında hayatta kalmayı başardığı söylendi.

Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ez 10 ili de etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Sabahın erken saatlerinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık bölgesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle güne uyanan Türkiye, ardından 7.6 büyüklüğünde aynı bölgede yaşanan ikinci bir depremle sarsıldı. Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde, ilçede bulunan birçok bina yıkıldı. 8 yaşındaki Arda Gül ve ailesi oturdukları evin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Enkazın altında kalan Arda'nın annesi, babası ve babaannesi hayatını kaybetti.

AKRABALARI SESİNİ DUYUP HABER VERDİ

Enkaz altında Arda'nın sesini duyan akrabaları, durumu yetkililere haber verdi. Polis Arama-Kurtarma ve AFAD ekipleri, 8 yaşındaki Arda Gül'ü kurtarmak için çalışma başlattı. Binanın üzerine bulunan molozlar kepçe yardımıyla kaldırıldı. Ailesiyle birlikte enkazın içinde sıkışan Arda Gül için 13 saatlik bir çalışma yürütüldü. Sıkıştığı yerden çıkarılan küçük Arda, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Eksi 5 derecede 24 saat enkazın altında kalan Arda'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük Arda'yı bulunduğu yerden çıkaran görevliler de birbirlerine sarılarak mutluluğu paylaştı.

“TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK”

“TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK”
Ankara Polis Arama-Kurtarma'da görevli Polis Memuru Şenol İcik, "Arda'yı çıkardığımız için çok mutluyuz. Polis Arama-Kurtarma ve STK'larımız ortaklaşa bir çalışma yaptık. 13-14 saatlik bir çalışma sonucunda Arda'yı sağ salim çıkarmayı başardık. Ekip arkadaşlarımın ellerine sağlık. Arda bizim kardeşimiz, oğlumuz gibiydi. Onu çıkarmak için çok mücadele verdik. Çok ince şekilde çalışmak zorundaydık. Çok mutluyuz. Tarif edilemez bir mutluluk" dedi.

“KAFASI VE KOLU TERS SIKIŞMIŞ HALDEYDİ”

“KAFASI VE KOLU TERS SIKIŞMIŞ HALDEYDİ”
Aksaray AFAD Gönüllüsü Halil Erbaş, "Aksaray'dan geldik. Gelir gelmez ekip arkadaşlarımla birkaç binaya girdikten sonra buraya geldik, Arda'yı gördük. Saat 22.00'den beri çalışıyoruz. Saat 00.00'dan sonra tipi ile beraber çalışmaya başladık. Bir sürü katılan oldu ama çok mücadele ettik. Kafası ve kolu ters sıkışmış haldeydi. Durumu çok kötüydü. Hareket etmiyordu. Sağlıkçılara haber verdik. Sabaha kadar konuşmalarımız devam etti. Arkadaşlarla beraber çalışarak mükemmel bir çalışma çıkardık" diye konuştu.

“ANNE, BABA VE BABAANNESİNİN ARASINA SIKIŞMIŞTI”

“ANNE, BABA VE BABAANNESİNİN ARASINA SIKIŞMIŞTI”
Arda'nın ailesiyle beraber sıkıştığını söyleyen Erbaş, "Orada sıkışmış 4 insan vardı. O insanların içerisinden Arda'yı çıkarmaya çalıştık. Anne, baba ve babaannesinin arasına sıkışmıştı. İçerisinden çıkardık. Durumları çok kötüydü ama çok şükür Arda sapasağlam çıktı" şeklinde konuştu. (İHA)
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deprem

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