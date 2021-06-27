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751 çocuk için anma gecesi düzenlendi! Sessizce dua ettiler

27.06.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 24 Haziran günü ortaya çıkarılan ve resmi kayıtlarda olmayan mezarlarda kemikleri bulunan 751 çocuk için dün bir anma gecesi düzenlendi. Cowessess First Nation Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Lerat, bölgedeki ilk çocuk kemiklerini 10 yıl önce gördüklerini ve sincapların eşeleyip çıkardığını ifade etti.

Cowessess First Nation Konseyi tarafından düzenlenen anma gecesi, mezarların olduğu bölgeye kurulan yerli çadırında dua ile başladı. Yerel saatle 19.30’da başlayan gecede, yerlilerin dua etmek için kutsal kabul ettikleri otlar ve reçinelerin yakılması ve dumanının bölgeye dağıtılması gerçekleştirildi. Daha sonra saygı duruşuna geçen katılımcılar, yıllar önce kaybettikleri çocukları için sessizce dua etti.

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Anma gecesinin dua kısmına katılım, koronavirüs önlemleri nedeniyle 150 kişi ile sınırlandırılırken, diğer katılımcıların sosyal mesafe şartıyla geceyi uzaktan izlemelerine izin verildi.
Gecede, saatler yerel saatle 19.51’i (7.51) gösterdiğinde 751 çocuk için 751 güneş enerjili ışık yakılarak mezarlık bölgesine yerleştirildi.
Cowessess First Nation Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Lerat da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki ilk çocuk kemiklerini 10 yıl önce gördüklerini yazdı.
Lerat paylaşımında şunları ifade etti:
"Yaklaşık 10 yıl önce Cowessess Su Fabrikasında işten çıkmış eve yürüyordum. Şimdi yanmış kilisenin karşısındaki itfaiyenin arkasına yürüdüm. Sincaplar tarafından kazılıp çıkarılmış bazı kemiklere rastladım. Bir büyüğümü çağırdım. 'Çocuk kemikleri' dedi, toplayıp törenle gömdü
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kanada
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