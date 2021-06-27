751 çocuk için anma gecesi düzenlendi! Sessizce dua ettiler

Cowessess First Nation Konseyi tarafından düzenlenen anma gecesi, mezarların olduğu bölgeye kurulan yerli çadırında dua ile başladı. Yerel saatle 19.30’da başlayan gecede, yerlilerin dua etmek için kutsal kabul ettikleri otlar ve reçinelerin yakılması ve dumanının bölgeye dağıtılması gerçekleştirildi. Daha sonra saygı duruşuna geçen katılımcılar, yıllar önce kaybettikleri çocukları için sessizce dua etti.