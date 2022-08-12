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Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü duygusal satırlarla kutladı

12.08.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, televizyondaki başarısı kadar özel yaşamıyla da sık sık gündem oluyor. Ilıcalı, son olarak kızı Leyla'nın doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı paylaşımla kutladı. 18 yaşını dolduran Leyla için Acun Ilıcalı, "Ne kadar büyüsen de benim için soru makinesi, o tatlı tombiş yanaklı prensessin.." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sene Banu Ilıcalı’nın Begüm adını verdiği kızını kucağına almasından sonra dede olan Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden doğan büyük kızı Leyla Ilıcalı’nın doğum gününü kutladı.

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TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı zaman zaman hazırladığı programlarına kızlarını konuk etmeyi seviyor. Kızlarıyla arasındaki kuvvetli bağı her fırsatta gözler önüne seren Acun Ilıcalı örnek bir baba olarak dikkat çekiyor.

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Bugün 18 yaşını dolsuran kızı Leyla için Instagram hesabından bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, kızının yeni yaşını duygusal satırlarla kutladı.
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Ilıcalı paylaşımına, "Canım kızım, ne kadar büyüsen de benim için soru makinesi, o tatlı tombiş yanaklı prensessin... Nice mutlu yaşın olsun, seni çook seviyorum." notunu düştü.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Acun Ilıcalı Yasemin Ilıcalı Leyla Ilıcalı
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