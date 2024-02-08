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  4. Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir 'yazı özledik' diyerek paylaştı! Beğeni yağdı

Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir 'yazı özledik' diyerek paylaştı! Beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2024 14:55 | Son Güncelleme:
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Son olarak başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Demet Özdemir başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim bu defa 'yazı özledik' pozuyla gündem oldu. Özdemir'in son paylaşımına beğeni yağdı.

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her haliyle sosyal medyada gündem oluyor.

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PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram sayfasını oldukça aktif kullanan Özdemir'in her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Güzel oyuncu bu defa 'yazı özledik' diyerek bir paylaşım yaptı. Özdemir'in bu karesi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Demet Özdemir, Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizilerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile 28 Ağustos 2022 tarihinde evlenmiş ve evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Ünlü çift 2023 Mayıs ayında Adalar Adliyesi'nde görülen duruşmada tek celsede boşandı.
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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir adım farah sosyal medya Oyuncu
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