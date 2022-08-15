Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların 3-0 öne geçtiği mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Bu olayın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü...

"VALERİAN ISMAIL FUTBOLU BİLMİYOR"

Sinan Engin: "Nkoudou, Ghezzal ve Salih Uçan'ı neden çıkardın? Valerian Ismail acemi bir teknik direktör, futbolu bilmiyor. Defans adamlarını koydu, üstüme gelin dedi resmen.."

"BAHİS BARONLARI MI... BİLMİYORUM!"

Ahmet Çakar: "Beşiktaş'ın 3 gol atan adamını devre arasında oyundan almak hayatın olağan akışına karşı. Bahis baronları mı... bilmiyorum! Bu yaptığı değişikliklerin tek mantığı sabotaj! Beşiktaş maçının tarihe geçeceğini düşünüyorum. Hatta abartıyorum bu sabatojdan bile daha öte."