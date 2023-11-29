AK Parti'de adaylar kimler olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yollar ayrılacak' diyerek, yerel seçim talimatını verdi

Yerel seçimler için çalışmalarına hız veren AK Parti'de önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi. Kritik toplantıda 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin masaya yatırıldığı belirtildi.



"MİLLETİN SEVDİĞİ VE SAYDIĞI ADAYLARI BELİRLEYELİM" Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına aday profili konusunda talimat vererek, "Düzgün, temiz, milletin sevdiği ve saydığı adaylar belirleyelim.

Gidecekler olacaktır mutlaka ama onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız. Ama sonuçta gitmesi gerektiği için gidecektir. Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız.

Kırmadan, dökmeden, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız. Kendi içinizde kavga etmeyin. Süreci birlik beraberlik içinde yürütün. AK Parti'yle yolu kesişen herkesi davamıza sonuna kadar sahip çıkması için seferber edelim" dedi.

6 BİN 575 ADAY BAŞVURU YAPTI Sabah'ta yer alan habere göre; 9 Kasım'da başlayıp 2 Kasım'da sona eren aday adaylığı başvurularının ardından temayül yoklamalarını gerçekleştiren AK Parti'de bugüne kadar 6 bin 575 aday adayı başvuru yaptı.