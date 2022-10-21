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  4. Akın ettiler, alışveriş için zamanla yarıştılar! Artık sadece Bulgarlar gelmiyor

Akın ettiler, alışveriş için zamanla yarıştılar! Artık sadece Bulgarlar gelmiyor

21.10.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'ye Bulgaristan vatandaşlarının akını devam ediyor. Kent merkezindeki caddelerde alışveriş yarışına giren Bulgarlar, araçlarının bagajlarını ağzına kadar doldururken, aldıklarını ülkelerine götürmekte ise güçlük yaşadı. Pazar esnafı Murat Karaçimen, “Bulgaristan’ın yanı sıra Ukrayna, Rus, Moldovya ve Belarus yani Orta Avrupa’nın birçok kesimi buraya geliyor" dedi.

Edirne'ye alışveriş için yabancı turistlerin akını devam ediyor. Daha çok Bulgar turistlerin gelmesiyle ön plana çıkan Edirne'ye Ukrayna, Rus, Moldovya ve Belarus'tan da gelenlerin olduğu aktarıldı. Edirne'de alışveriş yarışına giren yabancı turistler, aldıklarını ülkelerine götürmekte güçlük yaşadı.

BAGAJLAR AĞZINA KADAR DOLDU

Edirne’ye araçlarıyla gezmek ve alışveriş yapmak için gelen komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, yanlarına aldıkları market arabalarıyla kent merkezindeki caddelerde alışveriş yarışına girdi. Bagajlarını ağzına kadar dolduran Bulgarlar, aldıklarını ülkelerine götürmekte ise güçlük yaşadı. Bulgar turistler kaşar peyniri, sebze, deterjan ve giyecek gibi çeşitli ürünler alırken, esnaf ise bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN, HER İHTİYACIMIZI BURADAN ALDIK"

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN, HER İHTİYACIMIZI BURADAN ALDIK"
Bulgaristan’ın Stara Zagora şehrinden Edirne’ye alışveriş yapmak için geldiğini söyleyen Faik Makak, fiyatların uygun olduğunu ve şimdilik 5 bin lira harcadığını belirterek, “Şu an burada suyumuzu alıp pazarlık yapıyoruz. Allah’a şükürler olsun, her ihtiyacımızı buradan aldık. Şimdilik 5 bin Türk lirası harcadık ama daha da harcamalarımız olacak. Şimdi başka yere gideceğiz, orada da pazarlık yaparak alışveriş yapacağız. Şükür Allah’a fiyatlar iyi, uygun. İdare ediyoruz” dedi.

GÜNLÜK EKMEK ALMAK İÇİN DE GELİYORLAR

GÜNLÜK EKMEK ALMAK İÇİN DE GELİYORLAR
Bulgaristan vatandaşlarının Edirne için bir artı olduğunu ifade eden unlu mamul işletmecisi Erol Ceylan, ekmeklerini ve bütün alışverişlerini kentten karşıladıklarını belirterek, “Bulgaristan vatandaşları kendi ekmeklerinden çok bizim ekmeği beğeniyorlar. Buraya haftalık ekmek almaya gelen de var, günlük ekmek almaya gelen de var” şeklinde konuştu.
Pazar esnafı Murat Karaçimen, “Bulgaristan’ın yanı sıra Ukrayna, Rus, Moldovya ve Belarus yani Orta Avrupa’nın birçok kesimi buraya geliyor. Sadece aldıkları kaşar peyniri değil. Peynir, zeytin aklınıza gelebilecek her türlü ürünü yüklü miktarda almaktadırlar” ifadelerini kullandı.
Bulgaristan vatandaşı Firdevs Veli de ekmeklerini bile Edirne’den karşıladıklarını ifade etti. Diğer Bulgar vatandaşları da araçlarının bagajlarını market ve pazardan aldıkları ürünlerle doldurduklarını belirtti. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne

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