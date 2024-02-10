Aldatmanın tanımını sordu! 'Sizce aldatmak sadece fiziksel olarak birlikte olmak demek mi?' sözleri tartışmanın fitilini ateşledi: Bakması yeter

Sosyal medyadan 'Bu aldatmak değil de ne?' notuyla yaptığı paylaşımında Merve Çelik isimli bir kullanıcı takipçilerine aldatma saydıkları durumları sordu. Aldatmanın sadece fiziksel olmadığını vurgulayan Çelik, "Sen git elin kızına laf at, gözünle ye bitir. Hayatında bir varken kız ya da erkek hiç fark etmez. Elin işte gözün oynaşta olsun. Sonra ben aldatmadım de. Yok ya. Geçen bir arkadaşımla konuşuyorum ve bunun bir aldatma olmadığını söylüyor. Hesap edelim şimdi aldatma sayılıyor mu yoksa sayılmıyor mu?" çıkışıyla videosuna başladı.