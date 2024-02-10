Aldatmanın tanımını sordu! 'Sizce aldatmak sadece fiziksel olarak birlikte olmak demek mi?' sözleri tartışmanın fitilini ateşledi: Bakması yeter

Sosyal medyadan 'Bu aldatmak değil de ne?' notuyla yaptığı paylaşımında Merve Çelik isimli bir kullanıcı takipçilerine aldatma saydıkları durumları sordu. Aldatmanın sadece fiziksel olmadığını vurgulayan Çelik, "Sen git elin kızına laf at, gözünle ye bitir. Hayatında bir varken kız ya da erkek hiç fark etmez. Elin işte gözün oynaşta olsun. Sonra ben aldatmadım de. Yok ya. Geçen bir arkadaşımla konuşuyorum ve bunun bir aldatma olmadığını söylüyor. Hesap edelim şimdi aldatma sayılıyor mu yoksa sayılmıyor mu?" çıkışıyla videosuna başladı.
Ardından üniversiteden Ferhat adındaki bir arkadaşının başına gelen olayı anlatan Çelik, "Üniversitede Ferhat adında bir arkadaşımız vardı. Bir gün ders çıkışı merkeze inmek için otobüse biniyor. Otobüste de bir kızın buna baktığını fark ediyor. Ferhat'ın da o dönem sevgilisi falan yok. Kız hoşuna gidiyor ve o da bakmaya başlıyor. Bu arada üniversiteden merkeze inmek otobüsle yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Bize, 'Bu süre boyunca bakıştık. Onun indiği durakta inmeye karar verdim ve onunla tanışacağım' diyor. Otobüs durağa geliyor. Önden kız iniyor, arkadan da Ferhat. Kızın sevgilisi durakta kızı bekliyor. Elele tutuşup gittiler ve bizim Ferhat arkada kaldı" dedi.
Anlattığı olayın aldatma sayılıp sayılmadığını takipçilerine sorna Çelik, "Şimdi düşünürsek kız Ferhat'la elele tutuşmadı. Konuşmadı bakınca birlikte de olmadı. Kız yanındaki erkeği kandırmış olmadı mı? Yani bir nevi onu aldatmış oldu. Şimdi soruyorum bu aldatma mı, değil mi? Bana göre net aldatma. Çünkü zaten bakışıyla bence her işi haletti. Ya bakmayacaksın ya da bakınca hakkını vereceksin " dedi.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kesinlikle aldatma" yorumunu ekledi.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bakması bile yeterli. Aldatma bu ablam. Ben mağaramda mutluyum" yorumunu yaptı.
Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Olan Ferhat'ın otobüs parasına olmuş ablam" yorumunda bulundu.